情義夫妻獲通知「老家急需周轉」　借到錢秒衝銀行被打槍

▲桃園市陳姓男子23日下午在桃園區某銀行急著電匯47萬餘元至越南，景福派出所所長吳政哲立即趕往查看勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園警分局23日下午接獲銀行行員報案指稱，一對陳姓夫妻氣急敗壞趕來銀行要電匯47萬餘元至越南，由於說不清楚匯款目的，僅說是越南表弟打電話「老家急需資金周轉」，夫妻倆二話不說，立即趕來匯款，行員質疑有詐打電話請員警勸導，擔心夫妻倆陷入詐騙集團陷阱；員警到場後勸說，先打電話回越南老家查詢清楚，確認無誤再匯款也無誤，陳姓夫妻打電話確認才知差點上當，感謝員警及時阻詐，幫他們保住辛苦錢。

桃園警察分局景福派出23日下午1時許接獲國泰世華銀行北桃園分行通報，一對中年陳姓夫妻到銀行異常提領與匯款，行員勸阻但2人情緒激動，堅持要匯款，行員擔心夫妻倆受詐騙，請員警到場勸導。

▲桃園市陳姓男子23日下午在桃園區某銀行急著電匯47萬餘元鉅款至越南，景福派出所所長吳政哲及時勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福派出所所長吳政哲率領員警到場了解，陳姓男子聲稱，其越南籍妻子接獲家人越洋電話告知，家中經營的當舖、車行因嚴重虧損，希望商借資金周轉渡難關，由於自稱表弟者能說流利越南話，夫妻倆不疑有他，立即以保單借款籌措出47萬餘元，立即想透過銀行跨海匯款。

員警詢問過程中，陳姓夫妻對於越南家人現況並不瞭解，亦未向越南家人去電確認，但夫妻倆堅稱應該沒有問題堅持要匯款，所長吳哲政多方勸導，其向先向越南家人查詢確認，再決定是否匯款不遲，夫妻倆連忙打越洋電話至越南，果真沒有資金周轉問題，險落入詐騙集團陷阱，感謝警方及時阻詐。

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