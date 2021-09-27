2022年還債960億元創20年新高　綠營：沒疫情還幫馬英九還債105億

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨相關舉債言論，民進黨發言人顏若芳27日表示，國民黨想造謠也應呈現完整數據，相較於馬政府8年增加1兆7,324億債務，民進黨5年多來僅增加3,110億元，「如果排除因應疫情的債務，還替馬政府還債105億元」；此外，2022年台灣的債務還本預計還債960億元，創下20年來新高。

有關國民黨攻擊蔡英文政府舉債的問題，顏若芳指出，國民黨除了經濟搞不好，633政見跳票，債務表現也很差。馬英九於2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6,664億，而在馬政府卸任前，卻暴增了1兆7,324億元的負債，實際債務未償餘額累計達5兆3,988億元。

顏若芳表示，在蔡政府上台後，截至今（2021）年8月底為止，政府實際債務未償餘額為5兆7098億，5年多來僅增加3,110億元，若排除因應疫情的特別預算3,215億元，債務還會淨減少105億元，等於蔡政府還替馬政府還債105億元，「舉債近兩兆」相關數據明顯錯誤。

顏若芳強調，台灣不僅防疫成績全球有目共睹，經濟也逆勢成長，亞洲開發銀行（ADB）日前才剛大幅上修台灣GDP成長預測至6.2%，調幅是全亞洲之冠。

顏若芳表示，全球各主要國家為因應疫情，以及後續的紓困、振興，債務都有不同程度的上升。不過，台灣卻能在兼顧財政紀律的狀況下經濟正成長，並且再度控制疫情，國民黨卻在立法院審預算前、振興券即將上線之際惡意曲解政府舉債，就是企圖要杯葛各種預算。

顏若芳指出，2022年台灣債務還本預計還債960億元，「創20年新高」，蔡政府懂得合理掌握國家財政的狀況並量入為出，改善國家的財政體制；此外，今年度總預算歲收創下歷史性的新高，達到1兆8788億元，這個數字比去年同期增長了11.9%。