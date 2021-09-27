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陸本土確診新增13＋3　哈爾濱11例超越廈門「中央防疫專家進駐」

▲黑龍江哈爾濱展開全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲黑龍江哈爾濱展開全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（27）日通報，9月26日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例。其中，本土病例13例（黑龍江哈爾濱市11例；福建廈門市2例），境外輸入病例22例，分布在雲南12例、北京3例、天津1例、遼寧1例、上海1例、江蘇1例、浙江1例、山東1例及廣東1例。

▲▼黑龍江,哈爾濱新冠疫情。（圖／CFP）

▲黑龍江哈爾濱新冠肺炎救治中心再度啟用。（圖／CFP）

面對黑龍江疫情持續擴散，大陸國務院聯防聯控機制綜合組也已進駐黑龍江協助防控。專家組成員、江蘇省臨床檢驗中心常務副主任許斌表示，巴彥縣興隆鎮是風暴眼，它的檢測任務比較重，「那裡所有的檢測結果是影響全局的，目前對現場的工作提出的是，採得全、送得勤、檢得快、報得準，有這樣的一個很好的匹配的工作，就能夠及時地發現病毒感染者，第一時間阻斷病毒傳播的鏈條。」

在社區防控方面，專家組專家、北京市西城區廣外社區衛生服務中心主任鄭穎表示，黑龍江的封控速度也是很迅速的，「下一步將繼續對於封控小區的人員進行嚴格管理，合理安排核酸檢測，實現應檢盡檢，不漏一人。」

巴彥縣城區內昨（26）日展開第四輪全員核酸檢測，為集中收治黑龍江省內各地市新冠肺炎各類病例，黑龍江省新冠肺炎救治中心25日則是再次重啟。鄭穎指出，「對於新啓用的隔離觀察酒店本著先驗收後使用，先培訓後上崗的原則，形成閉環管理，杜絕交叉感染事件的發生。」

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