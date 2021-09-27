「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

▲目前維持二級警戒，戶外一律要戴口罩。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，如果決定解禁八大行業，那麼他最想看到的是萬華茶室重新開放，「至於口罩，我一直主張應該戴到天荒地老。你現在要我跟沒戴口罩的陌生人講話，我已經不敢了。口罩等於是臉的褲子，其實是另一種文明與野蠻的分野。」

26日無新增本土確診，沈政男在臉書說，最後一個活動案例是9月15日的桃勤清潔員，算起來已經連續11天零確診，再加3個零，台灣就要達成Delta群聚清零，Alpha可以清零，現在相信了吧，Delta呢？或者你依然認為，病毒進入社區就不可能回頭？隨你了！但多數人應該是相信台灣可以清零，即便是Delta。

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沈政男指出，以Delta的滑溜與黏滯，防疫上不是你死就是我活，很難將病毒剛好壓制在零星案例，讓它們在那邊載浮載沉，因此，不是清零，就是被Delta淹沒，很難與它共存啦。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男表示，有沒有看到26日指揮中心明確地說，清零是方向，與病毒共存只是心理狀態？這實在是一個euphemism，刀切豆腐，將來不管清零或無法清零，「都可以說：我沒說過清零是目標，也沒說過不清零，不管如何，台灣一直在做的就是清零，而且確實可以達成目標。」

「請問，是誰從頭到尾鼓勵大家，台灣就是可以清零？」沈政男寫道，風雨如晦，雞鳴不已，大難來時方知，誰才是真正的愛國志士；今指揮中心將要宣布下階段放寬管制的範圍，最值得關注應該是八大行業能不能開放。

沈政男認為，第一，現在是Delta時代，病毒很可能再度從國門漏進來；第二，如果病毒找上了八大行業，那麼就看他們防疫做得怎樣了；第三，越南就是因為八大行業違規而出現破口，值得警惕。

沈政男說，「如果決定解禁八大行業，那麼我最想看到的是萬華茶室重新開放，因為這是一種redemption，救贖與重生。至於口罩，我一直主張應該戴到天荒地老。你現在要我跟沒戴口罩的陌生人講話，我已經不敢了。口罩等於是臉的褲子，其實是另一種文明與野蠻的分野。」