三峽高中生離家「房間馬上燒！」　鑰匙插門上1家4口困陽台

▲警消出動大批人力入屋救災，並搜索可能的受困人員。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區27日凌晨3時許，學成路一棟住宅傳出火警，起火的6樓住戶出外避難時，發現大門打不開，只好跑到陽台求救，最終一家4口坐上雲梯車成功獲救，但他們的16歲長子卻意外失聯，警消搜索後排除有人受困。其家人調閱監視器，發現他們長子在起火前離家，鑰匙卻插在門上卡住門鎖，起火原因及其下落有待釐清。

▲起火戶的大兒子夜遊反鎖家門，1家4口最終跑到陽台，被雲梯車成功救下。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火的社區大樓位於學成路上，為14層樓高建物，住戶發現長子房間失火，跑到門口避難卻發現大門打不開，一家4口只好跑到後陽台，向屋外警消求救，最後成功被雲梯車救下，但卻遍尋不著他們的大兒子，家人也無法撥通他手機，十分緊張向警消詢問。

警消得知可能有人受困屋內，不敢大意派員拉水線入內搜索，經滅火並擴大搜查後，確認屋內無人員受困。起火戶研判，事發前讀高中的大兒子自行外出，鑰匙卻插在門上導致門鎖轉不開，事後發現他手機也沒帶出門，經調閱社區監視器，發現他於凌晨3時7分走出社區，不久其房間卻開始失火，人從此失聯，家人已向警方求助試著找尋他的下落。

▲火光從起火的6樓窗口竄出。（圖／記者游宗樺翻攝）

新北市消防局第五大隊副大隊長吳崇銘表示，警消於凌晨3時10分獲報，出動104名消防人員及34輛各式消防車到場，發現陽台有4名民眾等待救援，立即升起雲梯車將他們救下，所幸僅受驚嚇並未受傷，經拉水線灌救後，在3時47分成功撲滅火勢，燃燒面積約3平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。