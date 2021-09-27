女大生嗆爸媽自私拒付40萬學費　律師10點酸爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名19歲女大生在《Dcard》PO文嗆爸媽明明很有錢，卻要她自己負擔大學4年共40萬元的學費，掀起網友熱議。對此，律師呂秋遠26日在臉書PO出10點建議，包含不要讓孩子知道有多少錢、有錢要花在自己身上、別妄想孩子一夜長大等等，「孩子，爸媽對妳，有保護教養的義務，但是沒有保妳榮華富貴的義務啊！」

▲女大生PO文抱怨父母不願意幫忙支付大學學費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

該名女大生聲稱，父母明明有錢到可以每週出門玩，卻以訓練獨立為由，要她自己負擔大學4年的學費共40萬元，但這對一位19歲的女大生來說是很大的負擔，也因為學費的問題，讓她一度連大學都不想念了，「一個學費直接看清父母也是滿值得！呵呵」。這篇文章在《Dcard》公開後，掀起網友留下近5000則留言熱議，大多數人都覺得女大生應該為自己的人生負責，都已經19歲了，爸媽沒有理由繼續幫忙。

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「孩子，爸媽對妳，有保護教養的義務，但是沒有保妳榮華富貴的義務啊！」律師呂秋遠26日在臉書PO文回應女大生的文章，他表示自己很感謝父母幫忙支付學費到22歲，因為他們照顧孩子的義務只到20歲，而且這份義務也不一定包括念大學的學費，畢竟要是他想念哈佛、牛津等外國名校，總不能躺在地上哭鬧著說，「這不是你們的義務嗎？」

▲呂秋遠認為父母對孩子有保護教養的義務，但沒有保孩子榮華富貴的義務。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

接著，呂秋遠以簡單的法律概念和道理向女大生及其父母提出10點建議，分別如下：

1、不要讓孩子知道，自己有多少錢，有錢也是自己的。

2、從小就要告訴孩子，「錢是我賺的，我沒給的，你／妳不能要」。

3、有錢就要花在自己身上，給孩子正確的價值觀才是最重要的。

4、零用錢在一定年紀以後，得訓練孩子拿勞力來換，畢竟父母沒有義務平白無故給孩子錢花。

5、教孩子正確的價值觀不是突然教，而要慢慢教，別妄想孩子一夜長大，否則以前什麼都好，卻在一夕之間全變了，這不叫放飛，而是推孩子去跳樓。

6、從2023年開始，18歲即成年的規定就生效了，而且這項規定已經在今年修法通過。

7、沒錢念書可以申請學貸，也可以選擇不要升學直接就業，大學不是義務教育，父母本來就沒有義務幫孩子出錢。

8、零用錢本來就是用來吃喝，這是父母為孩子付出的「半毛錢」。「我怕妳爸媽看到這篇文章，會覺得生妳不如生塊叉燒」，況且贈與在特定情況下是可以撤銷的，所以不是給了孩子，就是孩子的。

9、大學第一年只要10萬，對19歲的學生來說，打工賺10萬元學費真的不難，況且能否念完4年還是未知數。

10、如果是這位女大生的雙親，不妨檢討一下為何過去沒有提早讓孩子獨立，反而讓她有錢上網寫文章來要學費；父母也要檢討一下自己，為何孩子寧願上網取暖，也不願意和自己溝通。