國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞：問題一次爆發

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「國師」唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」提醒，水星逆行於27日正式開始，且會持續到10月18日，前後共計22天，過去累積的問題都會一次爆發，若早已察覺某種關係岌岌可危，最好嚴陣以待，例如及早安排備案，及撤退的話，要如何因應。

唐綺陽指出，這次的水逆前兩週會讓人體會到「雞同鴨講讓人好疲憊」，因此強壓怒氣、積蓄不滿的能量，但失衡的對人身心都是戕害，也會在「六星逆行」時一次爆發，破壞後才緩慢重建，若不論結果好壞，至少會脫離「有話不說、不知如何說、一直強忍」的窘境。

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唐綺陽說，水逆期間也許會踩到別人地雷，或別人地雷被自己踩到，也可能對誰忍無可忍，或別人對自己忍無可忍而爆發。因此，若你早就嗅到「某種關係岌岌可危，狀況早搖搖欲墜」的話，都請嚴陣以待，例如及早安排備案，及撤退的話，要如何因應。

她直言，這次水逆帶來的關係破裂，原因都不是表面上的那些，而是雙方信任早已不再，這一切都是「最後一根稻草終於壓垮駱駝」，讓早就互看不順眼的能量爆開，「水逆時人們難免『翻舊帳』、回顧、反省，找出原因、修煉自身，此正其時。」

面對水逆時，一切的關係變化都會攸關未來的風貌，也是最為關鍵的時刻，因此躲著什麼都不管，無法讓事情變得更好，尤其在10月9日前日火合相入相高峰，在「人際關係極度活絡」的情況下，會吵得更為厲害、抱怨更多，但合作結盟也會變得積極、聚會增加、好友邀約不斷等。

最後，唐綺陽表示，這段水逆會讓我們明確感受到合作能解決問題，自己欠缺的部分一定有人可以幫我們補足，接受幫助及接受支持並不代表我們虛弱，「只要過程中『彼此都妥協一點、讓步一點』，最終就能得到意想不到的有趣結果。」

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