為東風反艦導彈供目標數據　無偵-9「翔龍」首秀珠海

▲「中國版全球鷹」無偵-9「翔龍」大型偵查無人機現身珠海。（圖／翻攝自微博@CN軍工台）

軍武中心／綜合報導

第13屆珠海航展將於28日迎接開幕，中國官方再公布無偵-9「翔龍」大型偵查無人機首次公開亮相。據了解，該機大膽採用聯翼氣動布局成為設計上最大亮點，可執行高空偵察、監視和情報搜集任務，過去甚至傳出能為「東風」反艦導彈提供目標數據。

公開資料顯示，無偵-9由中航工業成都飛機設計研究所（611所）研製，貴州飛機有限責任公司（貴飛）生產，因尺寸、外形、定位等與美軍RQ-4「全球鷹」相似，也被稱為「中國版全球鷹」。無偵-9全機長14.33米、翼展24.86米，正常起飛重量6800公斤、任務載荷600公斤，可在1萬8000至2萬米高空持續飛行10小時，最大航程接近7000公里，作戰半徑2000至2500公里。

▼「翔龍」已抵達珠海展場首度公開亮相。（圖／翻攝自微博「鼎盛沙龍」）

這款中國自製的大型偵查無人機最早是在2006年的珠海航展上以模型形式出現，可以說比殲-20出現的時間還更早。大陸知名軍事博主「百戰刀」曾指出，「翔龍」雖不是一種純粹的隱身無人機，但在總體設計上仍非常注重降低雷達截面積，而設計上的最大亮點就是大膽採用聯翼氣動布局。

所謂的「聯翼」，指的就是一架飛機機身前後安裝例如兩副在翼面積和翼展都很接近的機翼，前後機翼被分別安裝在機身底部和頂部，並各自後掠和前掠通過帆片結構或翼尖對翼尖彼此連接，形成菱形框架結構，其能大幅提升大展弦比機翼的結構強度，有利於降低整體重量。

分析指出，與最大起飛重量達14.6噸的「全球鷹」相比，「翔龍」儘管在有效載荷和持續飛行時間上遜色不少，但對於中國空軍在高原和南海執行高空偵察任務來說已經足夠。而目前放眼全球，除美國之外仍未有其他國家研製出類似的大型噴氣式無人高空偵察機，顯現大陸在無人機研發領域具備一定實力。

▼無偵-9「翔龍」無人機可執行高空偵察、監視和情報搜集任務。（圖／翻攝自新浪軍事）