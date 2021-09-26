新北好日子愛心大平台待用餐　農業局嚴選27店家響應愛串連

▲新北好日子愛心大平台待用餐，農業局嚴選27家一同響應愛串連。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為讓許多受到疫情影響的民眾可以溫飽，推出「新北好日子愛心大平台待用餐」計畫，廣邀有意願的店家參與，農業局也嚴選27家惜食分享餐廳、農再社區餐廳、農創店家及漁港店家一同響應，除了希望透過待用餐計畫，幫助到需要幫助的民眾，也希望讓更多人認識新北農業魅力之處。

農業局表示，自從5月份本土疫情升溫後，許多民眾生活都受到影響，新北市政府結合社會資源力量，推出「新北好日子愛心大平台待用餐」計畫，請響應店家提供愛心餐食，讓有需要的弱勢民眾可以溫飽，並希望由「政府帶頭，民間企業跟上」，鼓勵更多店家響應這次活動。

▲新北店家提供愛心餐食，讓有需要的弱勢民眾可以溫飽。

農業局也自各所轄的輔導店家，嚴選27家惜食分享餐廳、農再社區餐廳、農創商店及漁港市集攤商一同響應，範圍包含板橋、永和、五股、萬里、淡水等11區，除了讓各區需要的民眾可以就近領餐，讓這次因疫情受到影響的民眾，可以暖心又暖胃。

「粩泰泰」泰式料理是首波由農業局輔導響應計畫的店家，老闆葉佳濬表示，雖然5月份的疫情對店裡有不小影響，但其實提供待用餐的想法，自己已醞釀許久，剛好收到農業局邀請加入計畫，不假思索加入這次計畫。計畫開辦後，也曾遇到暖心的顧客表示想贊助經費，請餐廳持續幫助更多需要的民眾，覺得備感溫暖。

▲希望透過待用餐計畫，幫助到需要幫助的民眾。

農業局長李玟表示，農業局輔導店家這次加入待用餐計畫，除了希望幫助有需要民眾，也希望透過美味的便當，能讓大眾知道新北是個擁有許多美味農特產品的城市，更了解新北農業魅力之處。

李玟說，因目前國內疫情仍處嚴峻，為避免群聚風險，民眾如果需要領取待用餐，可先電話預約，且店內人較多時，也建議在店外稍後。另外民眾到店家領餐或外帶時，也須依照中央疫情指揮中心的規定，配合採實名制及保持安全社交距離，同島一命共同對抗這次疫情。

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