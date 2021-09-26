▲金山警分局長林詮峰北海岸走透透，傾聽里長建言深耕基層接地氣。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局長林詮峰自8月下旬到任以來，為了解基層分駐、派出所執勤及生活狀況，連日來馬不停蹄到地方自治團體的配合與互動，責成各所主管邀請各里里長擇適當地點「就地開講」，用輕鬆閒聊的方式，聽取里長反映轄區治安交通狀況，讓里長們備感窩心。

▲金山警分局長林詮峰用輕鬆閒聊的方式，聽取里長反映轄區治安交通狀況。

金山警分局長林詮峰今年8月24日上任，讓新任林分局長快速了解北海岸三區的轄區特性、治安狀況、並認識里長，建立優良順暢的溝通管道，林分局長也藉此機會轉達各里長，他將遵照警察局長黃宗仁指示，置重點於打擊詐騙集團與車手，並宣導警方目前的反詐騙作為，期望能統合里長及轄區各項資源與民力，做一個接地氣的治安首長。

金山警分局長林詮峰表示，分局轄內金山、萬里、石門三區，共計有34里，民風純樸，治安狀況平穩，但里長仍然提出了許多有利規劃未來警政工作的建議，諸如增設監視器、加強巡邏密度等，他都銘記在心，會後也跟各位里長交換聯絡方式，保持良好互動，未來強化轄區治安交通的良策。

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