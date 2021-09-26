▲新北養豬場暫停使用廚餘補貼，期限至9月30日截止申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為防堵非洲豬瘟疫情，養豬場全面禁用廚餘至9月30日，新北市轄內擁有85場廚餘養豬場，農業局表示，將依循中央指示補助養豬場飼料及廚餘清運費用，並提醒豬農申請補助期限至9月30日截止，請儘速至各轄區公所辦理。

依照中央規定，停用廚餘期間廚餘養豬戶每頭豬可補助飼料500元，若轉型而永久使用飼料每頭則可補助2500元；另外對於養豬場廚餘清運油資補貼，則依畜牧場申請頭數補助1.5至3.5萬。

▲暫停使用廚餘補貼申請至9月30日止。

農業局指出，因應中央非洲豬瘟防疫政策，暫停使用廚餘餵養豬隻，造成些許不便，但為整體養豬產業永續發展，本市廚餘養豬業者都全力配合防疫轉用飼料。此外，為不影響現有清運去化系統，新北市仍有39家養豬業者協助清運廚餘至環保機關指定地點，使現有廚餘回收流程不混亂。

農業局表示，新北市飼養的豬隻多為黑毛豬，利用廚餘餵養是一種循環經濟，除了能消化大臺北地區產生的廚餘，黑豬肉質也較一般市面上白肉豬柔嫩多汁。此外，禁用廚餘政策造成養豬業者負擔，希望業者能共體時艱，並落實防疫消毒工作，也感謝豬農配合政策施行，協助清運廚餘。

另外，提醒養豬業者本次暫停使用廚餘飼料及油資清運補貼申請至9月30日截止，請廚餘養豬戶備妥申請書、畜牧場或畜禽飼養登記正影本、負責人身分證正反面影本、廚餘再利用檢核相關證明文件影本及負責人（或委託人）存摺封面影本至各區公所申請。

▲暫停使用廚餘轉餵飼料。

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