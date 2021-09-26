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外流激戰片！他IG喊價「一部10萬」：歡迎私…害前女友崩潰慘了

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲板橋男揚言外流性愛片，前女友崩潰提告。（示意圖／取自免費示意圖Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名黃姓男子分手後因不滿前女友小君（化名），竟偷偷潛入對方租屋處，還出言恐嚇小君「鬧到公司去」，事後又在IG上PO文揚言，要將交往期間拍下的性愛片上傳論壇，還稱「一部影片報價10萬起，歡迎私」。小君忍無可忍報警處理，並向黃男提告求償，日前法院判決出爐！

小君提告主張，黃男是她的前男友，先是在2019年7月初到9月中下旬偷偷錄下2人的性愛影片留存，又在雙方感情生變後，無故侵入她的租屋處，並向她恫稱，「若不出來，就要鬧到公司去」。2019年10月上午，黃男再用臉書Messenger傳訊給她，表示打算公審事情，再用IG張貼「我們就好好看下去，論壇很多，一部影片報價10萬起，歡迎私」揚言要公開性愛影片。

除此之外，小君指出，黃男還在臉書社團上，張貼她的臉書連結、LINE ID等資訊，指控她有不忠實、不誠信的行為，並張貼性愛影片連結，讓她羞愧不已，不知道如何面對周遭親友，精神上大受打擊，甚至因此罹患憂鬱症，黃男的這些舉動讓她忍無可忍，決定提告求償100萬元精神撫慰金。

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲小君受事件影響罹患憂鬱症，決定向黃男提告求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

針對小君的指控，黃男辯稱，自己放上網路的影片沒有拍到小君臉部，時間僅有5秒鐘，也有經過模糊遮蔽處理，其他人很難從影片畫面認出主角是小君，另外，他將影片連結上傳到網路上2小時後，就刪除連結貼文跟網址了，自己受到刑事訴訟、疫情影響，收入銳減，希望法院能酌減賠償金額。

新北地方法院勘驗各項事證後，刑事部份認定，小君無法證明黃男是在未經同意的情況下拍攝性愛片，此部分無罪，依違反個資法將黃男判刑6月，得易科罰金18萬元，再依照無故侵入他人住宅罪，判處黃男拘役10日，又犯恐嚇危害安全罪，處罰金2000元，得易服勞役，另依恐嚇危害安全罪，判處拘役40日，應執行拘役45日，得易科罰金4萬5千元，全案上訴至高等法院遭駁回。

至於民事部分，新北地院審理後認為，性愛影片因黃男權限不足，而遲遲不能自行從網路空間刪除，黃男請管理員刪除也未獲回應，導致影片滯留在網路上、曝露在隨時可被他人看到的危險中，審酌小君所受到的侵害程度，判黃男應賠償50萬元，全案仍可上訴。

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