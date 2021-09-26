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新華社證實習近平收到朱立倫覆電　但「求同尊異」未出現在報導內

▲▼國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）朱習會2015

▲朱立倫與習近平2015年曾進行會面。（圖／國民黨）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《新華社》26日下午報導，中共總書記習近平26日致電朱立倫，祝賀其當選中國國民黨主席，並已收到朱立倫的覆電。不過，報導內朱立倫覆電的內容，與國民黨稍早發出的版本有部分差異，朱立倫多次強調的「求同尊異」四字並未出現。

▼《新華社》報導習近平發出賀電，並收到朱立倫覆電。（圖／翻攝新華網）

▲▼新華社證實習近平收到朱立倫覆電　但「求同尊異」未出現在報導內。（圖／翻攝新華網）

報導提到，習近平在賀電中指出，過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹，「期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，勠力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。」

報導還提到，同日，新當選的中國國民黨主席朱立倫覆電，對習近平表示感謝。朱立倫表示，「兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在『九二共識』、反對『台獨』基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。」

不過，報導內朱立倫覆電的內容，與國民黨稍早發出的版本有部分差異，朱立倫多次強調的「求同尊異」四字並未出現。

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨）

▲▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

▼習近平賀電。（圖／國民黨）

▲▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）

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