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「腳大的男人」更會劈腿！穿這鞋碼出軌率最高　最新統計曝光

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲英國網站統計指出，雙腳尺寸較大的男性更容易出軌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

英國網站Illicit Encounters專門替已婚人士提供交友配對服務，該機構最近公布一項統計數據指出，雙腳尺寸較大的男性更容易出軌。發言人里歐妮（Jessica Leoni）表示，劈腿男的鞋碼最可能落在英規10號（28.5公分）以上，且與鞋碼英規7號（25.5公分）以下的男性相比，偷吃機率竟高達2倍多。

Illicit Encounters調查2千名男性使用者後發現，英規鞋碼11號（29.5公分）的受試者人數最多，比例高達29%；鞋碼10號（28.5公分）位居第二，比例約為25％；鞋碼12號（30.5公分）獲得第三名，比例約為22％。

里歐妮解釋，「雙腳比較大的男性通常身高很高，或許可能吸引更多注意力。雖然一些人會說，一段婚外情絕不僅僅是男人的鞋碼那麼簡單而已，但數據不會說謊」。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲Illicit Encounters發言人認為，腳丫較大的男人通常身高較高，也更容易吸引注意力。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

《太陽報》指出，此調查結果與一些出軌名人的特徵相符，包括老虎伍茲（Tiger Woods）、休葛蘭（Hugh Grant）以及阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）等等，這些人的鞋碼都在英規10號以上。

白金漢郡39歲男子康奈利（Gareth Connelly）都穿英規12號的鞋子，並且曾經出軌。他說，「我總以為是因為自己的眼神很有魅力，但我現在也許知道問題出在哪了，我的大腳丫！」

儘管如此，也有不少網友持反對意見，34歲的柯林斯（Jeremy Collins）現居倫敦哈羅區（Harrow），目前擔任家庭主夫，他的鞋碼是英碼8號（26.5公分）且從未欺騙女友，但「這是出於尊重，與我的腳丫大小無關」。

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