5年新屋擋新建道路正中央　變身「移動城堡」挪50米雙贏

▲位於工程範圍的農舍變「移動城堡」，讓南投市139丙線第二期道路新建工程能順利進行（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市139丙線第二期道路新建工程正持續進行中，但卻有一戶私人房舍剛好位在新建道路2.4K處的正中央，導致施工困難；縣政府與屋主多次協調後達成共識，日前將整棟房屋往東北方向移動50公尺，避開車道，不但能完整保存房屋，也讓道路工程能順利進行，皆大歡喜。

屋主張先生表示，政府徵收土地新建道路符合公共利益，民眾理當配合用地徵收，但自己又捨不得5年來辛苦興建與裝潢的房屋遭拆除，所幸在縣府多次協調和協助後，終於順利請到專業的房屋遷移工程公司，將房舍移動約40至50公尺遠，並微轉15度角面向東北方、背靠新建道路，預計費時約40個工作天。

縣府工務處長陳錫梧24日到工地現場關心了解施工進度，他表示張先生的房舍除依法給予徵收補償金，也協助其順利申購國產局的土地，在公共利益與民眾權益上取得平衡，也能看到在未損壞房屋構造下，將整棟房屋搬移的難得景象。

陳錫梧指出，139丙線道路新建工程目前已完成第一期南崗工業區工業北路區段至嶺興路口，全長1.7公里，第二期工程則從嶺興路至樂利路，總長度1.48公里，總工程經費5億4千多萬元，目前正在施工中，預計明年4月完工；目前銜接南投交流道的福岡路也正辦理延伸道，直接通往139丙線，加上旺來產業園區也會增設聯外道路連接139丙線，一北一南串聯形成完善交通路網。



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