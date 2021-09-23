　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」及「台南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」，參加中華民國不動產協進會舉辦之「2021國家卓越建設獎」評比，獲選為「最佳規劃設計類-優質獎」，23日接受公開表揚。

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地政局指出，「台南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程－長勝公園」獲「2021全球卓越建設獎－銀獎」肯定，亦獲邀本次頒獎典禮授獎。

黃偉哲市長指示，市府持續規劃閒置土地採取最優質的土地開發，建設各項公共設施開發完成後，將可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加休憩空間，台南市未來發展前景指日可待！

台南市地政局陳淑美局長表示，公辦的市地重劃區與區段徵收區負擔提升環境品質的社會責任，對都市發展具有決定性的影響力。例如：北安商業區規劃特色公園、抽水站，南科FG開闢滯洪池、文資調查，長勝營區保存良好的綠色隧道，強化都市發展與建設，我們期望以軟性人文景觀概念打造硬體的公共設施，使發展與保育共存並永續發展。

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

｢台南市北安商業區市地重劃工程」位於安南區，除開發具經濟發展的商業區外，同步規劃滯洪池容量約6萬噸，並協調水利局設置18cms抽水站，將改善重劃區及鄰近地區約面積152公頃易淹水問題。區內兩座特色公園廣納在地人士意見，並開放公民參與網路票選公園特色主題，回應地方歷史紋理，塑造公園整體意象，分別建構「公AN29-1草湖寮地景公園」與「公AN29-2台江地景公園」，打造全齡化及多元化使用者可共同休憩之場所。

「台南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」位於善化區，同步規劃滯洪池容量約6萬噸，並就原有疑似古蹟等進行文資調查作業，開發後可提供南科周邊地區之住宅及商業發展需求，另區內開發主要道路目加溜灣大道可串連L、M區，F、G區至麻豆、善化與新市之市中心區，開發可帶動南科地區均衡發展等多重效益，使台南成為科技人新故鄉。

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程－長勝公園」位於新營區，打破「土地重劃工程」以往舊思維，本案採尊重及保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀，形成特色遊憩區。區內既有的綠色隧道廣受大家喜愛，目前原有動、植物生態已恢復，可見「重劃工程」與「生態保育」可並重，實為難得之創舉。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADI
快訊／高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟緊急送醫
富家千金幫老公考上機師　他卻爽帶空姐上摩鐵
姊夫逼小姨子吞吐！　還拉老婆活春宮給她看
「蔡依林恩師」張勝豐被親哥強行關進養護院！印章、存摺全被拿走
行李箱躺路邊1個月沒人敢撿　里長一開驚見「大咖人物」
快訊／講不聽！男堅持下新店溪游泳　10分鐘後滅頂失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

台中市不動產聯盟協會募資180萬　捐助9社福團體度難關

香山社福中心揭牌　竹市實現1區1中心

五大醫院進駐校園　竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

大新竹唯一兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

台南下營區鐵皮屋火警　消防人員破門搶救

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇　這下子慘了！

中秋連假人潮增8成！台東收假首日含離島321處熱點大清消　

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

台中市不動產聯盟協會募資180萬　捐助9社福團體度難關

香山社福中心揭牌　竹市實現1區1中心

五大醫院進駐校園　竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

大新竹唯一兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

台南下營區鐵皮屋火警　消防人員破門搶救

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇　這下子慘了！

中秋連假人潮增8成！台東收假首日含離島321處熱點大清消　

釋迦蓮霧被禁　陸委會：多次建議陸方「煙燻法」處理蟲害未被接受

德國提名譚德賽連任　黃子哲酸謝志偉「字萎」快出來面對！

藝人經營副業「為何愛選餐飲？」　內行揭1關鍵：一般人也是

咖啡也要因應節日來點儀式感！來自日本的咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆讓咖啡控暴動

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADIZ

北士科地價3年飆7成　周圍新建案開價破百萬成常態

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

山友霸佔紮營玉山救難隊員半空中跳艙

10歲童跑接力喘不過氣　醫查是罕病

基隆無牌車佔用停車場　林右昌：最快時間內解決

基隆教師節表揚大會　林右昌感謝教師辛勞

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

傳鄭文燦將出任閣揆　藍營議員7字說心情

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇送辦

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

土地公生日拜麻糬　600盒免費領2hrs秒殺　

貫徹幫派零容忍　屏東縣警局長：治安工作沒有假期

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

藏金閣珍稀中藥櫃曝光

電視台被爆商品未授權業主駁斥

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

更多熱門

相關新聞

台南下營區鐵皮屋火警

台南下營區鐵皮屋火警

台南市下營區茅營1間鐵皮屋23日上午10時50分許傳出火警，台南市消防局出動各式消防車21車前往搶救，消防人員以破壞器材破壞鐵捲門接駁水帶進入搶救，火勢在30分鐘內撲滅，燃燒面積28平方公尺，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天

攻城獅薪資透明　T1聯盟3隊這樣看

攻城獅薪資透明　T1聯盟3隊這樣看

台南市勞工局宣導短片發表

台南市勞工局宣導短片發表

關鍵字：

台南開發重劃工程全球卓越建設獎

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

連千毅正宮難得火辣現身！

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面