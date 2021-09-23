台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

▲台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」等3件重劃開發工程，勇奪2021國家卓越建設獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府地政局辦理之「台南市北安商業區市地重劃工程」及「台南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」，參加中華民國不動產協進會舉辦之「2021國家卓越建設獎」評比，獲選為「最佳規劃設計類-優質獎」，23日接受公開表揚。

台南地政局指出，「台南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程－長勝公園」獲「2021全球卓越建設獎－銀獎」肯定，亦獲邀本次頒獎典禮授獎。

黃偉哲市長指示，市府持續規劃閒置土地採取最優質的土地開發，建設各項公共設施開發完成後，將可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加休憩空間，台南市未來發展前景指日可待！

台南市地政局陳淑美局長表示，公辦的市地重劃區與區段徵收區負擔提升環境品質的社會責任，對都市發展具有決定性的影響力。例如：北安商業區規劃特色公園、抽水站，南科FG開闢滯洪池、文資調查，長勝營區保存良好的綠色隧道，強化都市發展與建設，我們期望以軟性人文景觀概念打造硬體的公共設施，使發展與保育共存並永續發展。

｢台南市北安商業區市地重劃工程」位於安南區，除開發具經濟發展的商業區外，同步規劃滯洪池容量約6萬噸，並協調水利局設置18cms抽水站，將改善重劃區及鄰近地區約面積152公頃易淹水問題。區內兩座特色公園廣納在地人士意見，並開放公民參與網路票選公園特色主題，回應地方歷史紋理，塑造公園整體意象，分別建構「公AN29-1草湖寮地景公園」與「公AN29-2台江地景公園」，打造全齡化及多元化使用者可共同休憩之場所。

「台南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」位於善化區，同步規劃滯洪池容量約6萬噸，並就原有疑似古蹟等進行文資調查作業，開發後可提供南科周邊地區之住宅及商業發展需求，另區內開發主要道路目加溜灣大道可串連L、M區，F、G區至麻豆、善化與新市之市中心區，開發可帶動南科地區均衡發展等多重效益，使台南成為科技人新故鄉。

「台南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程－長勝公園」位於新營區，打破「土地重劃工程」以往舊思維，本案採尊重及保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀，形成特色遊憩區。區內既有的綠色隧道廣受大家喜愛，目前原有動、植物生態已恢復，可見「重劃工程」與「生態保育」可並重，實為難得之創舉。