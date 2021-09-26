「爆血屍體」高掛廣場影片曝！　塔利班擊斃4名綁匪：這就是下場

▲塔利班將綁匪屍體高掛，威嚇所有人民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班掌權後正在一步步恢復嚴刑峻法，當局25日表示他們已經開槍射死4名綁匪嫌疑犯，並將屍首吊掛在阿富汗北方城市赫拉特（Herat）的一處廣場上示眾。事發前一天塔利班官方才表示，將會重新啟用重法，包括處決和剁手等，並指出以剁手處罰小偷是必要的。

▲屍體引起民眾圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，塔利班官方表示，4名綁匪在赫拉特城綁架一名商人和他的兒子，當局在槍戰中成功擊斃4人並解救被害者，一名塔利班戰士及一名平民在槍戰中受傷。目前綁匪身分仍未明，但社群網路上的影片可見，一輛皮卡車載運著多具血淋淋的屍體，並用起重機將其中一具屍體吊掛懸空；另一支影片則顯示，被吊掛的男性屍體脖子上，掛著「綁匪的下場」的掛牌，明顯是要達到殺雞儆猴的作用。

▼影片可能造成不適，請斟酌觀看

Taliban executes a man publicly for kidnapping in Herat of Afghanistan. The mask is off. Taliban is back. Brutal summary style execution is back. pic.twitter.com/H9b2DdMUKU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 25, 2021

一名當地商人告訴《美聯社》記者，除了被吊掛在此處廣場的一具男性屍體外，另外3具也被分別戴往其他廣場吊掛示眾。

塔利班自8月15日掌權之後，儘管對外界及阿富汗人民承諾「這次的塔利班」不一樣，但多種跡象皆顯示，塔利班不一樣的地方在於公關操作和形象的營造更上一層樓，對於人權的保護卻仍相當「保守」。多起違反人權事件包括運用各種手段壓制女性上班的權利、私刑等。