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G20外長會聚焦阿富汗　王毅籲：加速人道援助，停止經濟制裁

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅今（23）日透過視訊出席G20阿富汗問題外長視訊會議。王毅認為，阿富汗局勢演變將牽動國際及地區和平穩定。對於G20在阿富汗重建中扮演的角色，王毅也呼籲，加速人道援助、停止經濟制裁、深化反恐合作及協助處置難民問題等。

▲▼阿富汗首都喀布爾7日爆發示威，聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）

▲阿富汗塔利班政府建政後，社會經濟問題仍很嚴重。（圖／路透）

王毅表示，阿富汗局勢演變引發國際社會普遍關注，下一步走向更影響國際及地區和平穩定。阿富汗的命運重新掌握在阿人民手中，但未來發展仍存在不確定性，「G20作為國際經濟合作主要平台，應立足自身定位，在阿富汗謀和平、促發展、聚共識進程中發揮建設性作用。」

在對阿富汗人道救援方面，王毅指出，中方已決定向阿提供價值2億元人民幣的相關物資，包括捐贈首批300萬劑新冠疫苗，「希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家認真反思其所作所為，盡快為緩解阿人民面臨的困難多做一些實事，履行好應盡的職責。」

王毅也呼籲各國，對阿富汗的各種單邊制裁或限制應予解除，阿富汗的外匯儲備（外匯存底）是國家資產，應屬於人民、用於人民，不能當成對阿施加政治壓力的籌碼，「G20成員積極採取切實措施幫助阿富汗緩解當前流動性壓力。國際金融機構也應為阿富汗減貧、可持續發展、民生、基礎設施等項目提供融資支持。」

此外，在戰火中催生的難民潮，也是外界關注阿富汗問題的重點之一。王毅強調，美國和北約國家應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，「阿富汗實現經濟重建是防止出現難移民問題的治本之策。阿富汗應提升施政的包容性和可預期性，國際社會亦應切實幫助阿富汗加快重建，從根本上減少難移民的產生。」

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