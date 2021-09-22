塔利班要求在聯合國大會演說　倒台政府不退讓！阿富汗代表鬧雙胞

▲塔利班高層希望能由目前暫居卡達首都杜哈的發言人夏亨（Suhail Shaheen）擔任駐聯合國大使。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

第76屆聯合國大會現正於紐約登場，路透社獨家取得一封內部信件顯示，阿富汗塔利班新政權20日已要求在聯合國大會上向世界各國領導人發表演說。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）於21日證實了此事，並透露遭推翻的阿富汗前政府也要求發言。

根據路透社、法新社等報導，新任命為代理外交部長的塔利班高層穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）致函要求於聯合國大會的高層級辯論上發言，更希望能提名現居卡達的塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）擔任阿富汗駐聯合國大使。杜雅里克表示，信件落款日期是9月20日，也就是總辯論開始的前一天，信中註明穆塔奇是「外交部長」。

▲聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯（António Guterres）收到塔利班來信要求於聯合國大會發表演說。（圖／路透）

報導指出，此前遭塔利班推翻的阿富汗政府大使伊薩克扎伊（Ghulam M. Isaczai）也要求發言，但聯合國方面尚未決定由誰代表阿富汗參與大會。杜雅里克表示，阿富汗兩造要求已提交「全權證書委員會」（Credentials Committee）以作出裁決，委員會成員包含美、中、俄等9個成員國，但不清楚委員會是否會在27日總辯論結束前就此召開會議。因此，塔利班是否能在本屆大會上發言暫時未知。

報導稱，塔利班若取得駐聯合國代表權，將象徵著這個強硬的伊斯蘭組織取得國際承認的重要一步，有助於塔利班為資金緊縮的阿富汗經濟籌措資金。古特瑞斯說，塔利班希望得到國際承認的冀望，是其他國家敦促他們建立包容、尊重權力，特別是女權的阿富汗政府的唯一籌碼。

杜雅里克表示，穆塔奇在信中指出，伊薩克扎伊在聯合國已「不再代表」阿富汗，但並未提及穆塔奇是否會親赴紐約發表演說，或是將演說內容提前錄成影片於會議中播放。

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