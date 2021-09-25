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孟晚舟包機「特意避開美國空域」　姚安娜PO文：姐姐是全家的驕傲

▲▼華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

▲華為財務長孟晚舟預計今晚抵達深圳。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

華為副董事長孟晚舟9月24日與美國司法部達成「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）後，在加拿大溫哥華法院獲釋。她隨即搭乘中國政府包機離開加拿大，目的地為深圳。從航機追蹤網站的資料顯示，包機採用極地航線，飛進北極，再往俄羅斯，不使用阿拉斯加和北太平洋航線。

綜合陸媒報導，25日下午15點30分左右，據飛常準APP信息顯示，孟晚舟乘坐的大陸國航CA552航班已經進入俄羅斯空域，預計北京時間21點56分抵達深圳。

據悉，CA552以前執飛東京到北京航線，之前一直是兩天一次飛行的頻率，但9月6日到24日，CA552就沒有飛行紀錄，說明8日左右開始就處於待飛狀態，也是中加談判開始的時間窗口。航班路徑圖特意避開了美國的拉斯維加斯，阿留申群島和堪察加一帶，而是直接往北走，穿越北極和俄羅斯上空。

▲▼ 姚安娜 。（圖／翻攝自微博）

▲妹妹姚安娜出道當藝人。（圖／翻攝自微博）

此外，孟晚舟同父異母的妹妹、藝人姚安娜25日中午在微博發文稱，「姐姐的飛機已飛過北極上空，很快就能回到偉大的祖國，沒有祖國的強大，就不會有姐姐的自由和家人的團聚，感謝黨和偉大的祖國，姐姐妳永遠是我的榜樣，是全家的驕傲。」

孟晚舟獲釋並得以返回大陸的相關訊息，成為25日大陸民眾最關注的話題。百度的熱搜榜與微博熱搜榜前幾名，都是和孟晚舟有關的消息。

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