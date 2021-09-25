PTT女神「小馮」批白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

▲小馮穿上白色醫師袍。（圖／翻攝自馮琪淯臉書）

記者施怡妏／綜合報導

雄女學霸正妹馮琪淯「小馮」2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，清秀甜美的外表，是不少男生心中的女神，馮琪淯昨（24日）更新臉書大頭貼，宣傳9月26日台大110學年度的醫學系授袍典禮，披上醫師袍的她後多了分成熟感，不少鄉民看完後大讚，「馬上戀愛」、「好想讓她看醫生」。

小馮昨日晚間更新臉書大頭貼，為26日即將到來的台大醫學系授袍典禮做準備，「不知不覺我也要參加白袍cosplay大會了，雖然變成醫七直播」，只見長頭髮的小馮難得綁起公主頭，穿上寫著本名「馮琪淯」的白色醫師袍後，看起來像極了專業的女醫生，散發出成熟的魅力。

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▲網友直呼「超可愛」。（圖／翻攝自PTT）



照片被上傳到PTT，引起大批網友暴動，「所以是什麼科，樓下先掛號了」、「有夠可愛」、「小馮小馮得第一，我愛你」、「掛號掛起來」、「為什麼覺得白袍有屬性加成阿，感覺更漂亮了」、「跟高中畢業的時候差好多，化妝的魔力」、「你各位鄉民接近女神的機會來臨了」、「哇靠，時間過真快，居然已經到授袍了」。

不過，也有網友表示，看起來顯老，「看起來像35歲」、「怎麼看起來很有年紀了！不是才20初嗎」、「是錯覺嗎？臉變小胖」、「左右臉不對稱」、「這造型蠻醜的，大一好看多了」、「高中畢業時比較好看」。

今年升上大四的小馮，曾多次在IG上分享求學心情，去年9月時也曾驚喜現身YouTuber黑男的影片中，分享讀醫學系辛苦的一面，未來還有4年的書要讀，畢業將走入醫界，實習之後就會決定科系。

▼小馮擁有甜美的外表，以及白皙的臉蛋，是許多鄉民心中的女神。（圖／翻攝自小馮IG）