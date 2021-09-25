　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

PTT女神「小馮」批白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

▲▼ 。（圖／翻攝自馮琪淯臉書）

▲小馮穿上白色醫師袍。（圖／翻攝自馮琪淯臉書）

記者施怡妏／綜合報導

雄女學霸正妹馮琪淯「小馮」2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，清秀甜美的外表，是不少男生心中的女神，馮琪淯昨（24日）更新臉書大頭貼，宣傳9月26日台大110學年度的醫學系授袍典禮，披上醫師袍的她後多了分成熟感，不少鄉民看完後大讚，「馬上戀愛」、「好想讓她看醫生」。

小馮昨日晚間更新臉書大頭貼，為26日即將到來的台大醫學系授袍典禮做準備，「不知不覺我也要參加白袍cosplay大會了，雖然變成醫七直播」，只見長頭髮的小馮難得綁起公主頭，穿上寫著本名「馮琪淯」的白色醫師袍後，看起來像極了專業的女醫生，散發出成熟的魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...


▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友直呼「超可愛」。（圖／翻攝自PTT）

照片被上傳到PTT，引起大批網友暴動，「所以是什麼科，樓下先掛號了」、「有夠可愛」、「小馮小馮得第一，我愛你」、「掛號掛起來」、「為什麼覺得白袍有屬性加成阿，感覺更漂亮了」、「跟高中畢業的時候差好多，化妝的魔力」、「你各位鄉民接近女神的機會來臨了」、「哇靠，時間過真快，居然已經到授袍了」。

不過，也有網友表示，看起來顯老，「看起來像35歲」、「怎麼看起來很有年紀了！不是才20初嗎」、「是錯覺嗎？臉變小胖」、「左右臉不對稱」、「這造型蠻醜的，大一好看多了」、「高中畢業時比較好看」。

今年升上大四的小馮，曾多次在IG上分享求學心情，去年9月時也曾驚喜現身YouTuber黑男的影片中，分享讀醫學系辛苦的一面，未來還有4年的書要讀，畢業將走入醫界，實習之後就會決定科系。

▼小馮擁有甜美的外表，以及白皙的臉蛋，是許多鄉民心中的女神。（圖／翻攝自小馮IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自小馮IG）

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
快訊／票數大量開出！　朱立倫2萬5580票領先
快訊／7-11開出3張千萬發票！　中獎名單出爐
快訊／江啟臣1097票超過朱立倫！　張亞中暫居第一
早午餐店大火！　1人燒成焦屍
僅差1票！張亞中「一路緊咬朱立倫」　鄉民狂喊刺激：他會慘勝
快訊／張亞中309票再逆轉！　微幅領先朱立倫
黑幫老大出庭　槍手扮律師進法院射殺！2人當場擊斃
快訊／朱立倫200票反超車！　張亞中183票
快訊／國民黨主席開票！張亞中114票領先　朱立倫103票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

PTT女神「小馮」批白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

張亞中「一路緊咬朱立倫」　鄉民狂喊刺激：他會慘勝

新加坡疫苗覆蓋率8成！單日確診仍破千　陳時中：倚賴1種方式難控制

日本五捐疫苗　台北101晚上6點亮燈感謝

選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

學生成績、老師差勤系統也都委外　教團爆基層有信心危機

實體店才是重災戶「五倍券卻可網購」　鄉民怒了：一堆淘寶貨

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

PTT女神「小馮」批白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

張亞中「一路緊咬朱立倫」　鄉民狂喊刺激：他會慘勝

新加坡疫苗覆蓋率8成！單日確診仍破千　陳時中：倚賴1種方式難控制

日本五捐疫苗　台北101晚上6點亮燈感謝

選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

學生成績、老師差勤系統也都委外　教團爆基層有信心危機

實體店才是重災戶「五倍券卻可網購」　鄉民怒了：一堆淘寶貨

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

秒飛宮崎駿世界！高雄神秘紅磚咖啡廳　穿越老牆走進森林玻璃屋

E奶女直播主掉皮夾...黑衣男一腳踢旁邊　爽偷5千畫面曝

17歲少女倒垃圾突失蹤　慘遭3村民拖進樹林性侵！輪流洩慾完丟包

德國大選26日投票　6主要政黨對外政策一次看

快訊／小七統一發票中獎名單出爐　千萬大獎得主是你嗎？

快訊／海外票數出爐　江啟臣狂拿1009票、朱立倫454票

陳柏霖、桂綸鎂睽違19年再同框！「私密旅行」重現《藍色大門》CP

快訊／花28元成千萬富翁！7-11最新中獎發票名單出爐

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

團體活動3年閃退又歸隊！偶像男星娶小7歲嬌妻　宣布當爸了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

118校「學習歷程檔案消失」名單曝！

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

第十輪疫苗也打BNT、高端第二劑

紙本五倍券今開放！圖解3管道預約

好市多買到瑕疵品！經理從台北殺到彰化

更多熱門

相關新聞

台糖夫妻想買高雄房　「1問題」惹哭北部人

台糖夫妻想買高雄房　「1問題」惹哭北部人

高雄房價近年來呈現大幅上漲趨勢，不論新建案或中古屋，都只能用「飆漲」來形容。就有網友在PTT的home-sale板上發文，說他有2位高雄朋友都是台糖職員，若想買高雄市區的房子，到底買不買得起，便請益「兩人都是糖員 買得起高雄市區的房子嗎？」話題引發討論。

好食券「這間店」穩能用！網封最大贏家

好食券「這間店」穩能用！網封最大贏家

1000元怎麼活10天？神人曝壓箱食譜太絕了

1000元怎麼活10天？神人曝壓箱食譜太絕了

數位綁定搶爆！網揭1關鍵：紙本五倍券更讚

數位綁定搶爆！網揭1關鍵：紙本五倍券更讚

iPhone 13到貨時間曝　果粉驚：太快了吧

iPhone 13到貨時間曝　果粉驚：太快了吧

關鍵字：

小馮PTT馮琪淯

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面