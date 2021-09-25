國民黨主席爭霸！鄉民見「開票1景象」搖頭嘆：史上最沒存在感





▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨主席選舉25日舉行，將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席，結果預計傍晚6時公布，有網友觀看中天新聞台以及三立新聞台的開票直播，發現兩台不僅票數不一樣，領先的人也不一樣。此外，卓伯源的票數大幅落後，網友們嘆「超沒存在感」。

原PO在PTT發文，使用YouTube收看開票直播，但他發現中天新聞台「票數開得比較快，且張亞中些微領先朱立倫」；三立新聞台則是「票數開得很慢，朱立倫些微領先張亞中」，不曉得該看哪一台才是準確的資訊。

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對此，網友們回應，「我看中天是比較支持朱立倫的，昨晚連兩天都讓朱立倫和他子弟兵上政論節目」、「年代的票數，朱快是張的兩倍了」、「剛剛掃過一遍，中天台朱領先不少，其它台都是張領先，這是什麼操作阿」、「蠻像看朱立倫被逆轉」、「戰力最強的時候就是內鬥時」。

▲國民黨主席暨代表選舉下午4時登場，引起許多網友討論。（圖／翻攝自PTT）

其中，中天新聞台的票數，遠遠領先各大新聞台，引起網友們討論，「為啥中天開的票硬是比其他台多啊」、「中天每次都先亂灌票」、「中天每次亂灌票，害得第二名以為自己被做掉」、「當然中天開最快啊，亞中都快當選了」。

另外，彰化前縣長卓伯源的票數，不管在哪一台都是最後一名，且與另外三名票數差距甚大，許多網友感嘆表示「卓伯源加油」、「卓伯源好歹前彰化縣長，怎麼這麼慘」、「卓伯源好邊緣」、「我覺得最好笑的是江，史上最沒存在感的」、「卓好邊緣，是想為下次立委選舉而出來嗎？」