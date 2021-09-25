「好市多台中店」停車收費曝光　當地人更火：南屯店死不收費

▲好市多北台中店10月25日開始收費！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

為了解決停車而不購物，以及車位塞炸的亂象，好市多分店陸續實施收費制。如今台中店宣布10月25日開始停車收費，然而消息一出，卻釣出一票當地人白眼，認為「它是最晚開的好市多店，不到一年就開始收停車費，其實另一家南屯店才應該先收費」、「等南屯收錢我再去，但我估計很難，全台最賺的店！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，「北台中店停車要開始收費啦～」接著貼出一張收費規則，公告可見賣場將在10月25日實施消費折抵停車費新制。

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會員入場後，停車計時收費每小時100元，消費500元（含）可折3小時，每日最高折抵3小時；未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

消息曝光後，當地人反而更火，認為最該收費的應該是南屯店，「南屯店應該要先實施才對吧」、「北台中還好吧...南屯店才是嚴重的，找不到車位，應該收費的分店啊」、「好市多決策的是不是有病啊？南台中店一堆停車後跑去迪卡儂的，死不收費，跑去收一個荒郊野外的錢」、「南屯店超多停完車就不見人影的」、「南屯到底要等多久，是怕得罪附近免費來停車住戶嗎」。

▼當地人怒吼，建議南屯店也該停車收費！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

