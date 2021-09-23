媽停車前交代「撞到跟我說」！女兒認真幫指揮…結局萬人笑翻

▲有媽媽請女兒幫忙指揮停車，結果下場超悲劇。（圖／翻攝自臉書，下同）

網搜小組／閔文昱報導

對不少駕駛來說，開車出外最困難的就是路邊停車、倒車入庫，因此有些人會在停車時，請車上的其他人下車幫忙指揮。一名媽媽日前就在準備停車時，請女兒協助告知車子與牆面距離，並交代「快撞到跟我說」，沒想到女兒竟會錯意，令這名媽媽看到悲劇下場時，瞬間哭笑不得，並將整個過程PO上網，吸引上萬名網友關注。

這名媽媽在臉書PO出照片表示，她和女兒在中秋連續假期時出外旅遊，並在一處停車位準備斜停進入停車格，但因視線被擋到，無法準確判斷位置，因此請女兒下車幫忙指揮，還特別叮嚀「幫我看前面會不會撞到，快撞到跟我說」。

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女兒聽聞後，也乖巧的下車協助媽媽，還專業的喊著「來！」、「再來！」令媽媽相當安心的踩下油門前進。直到她聽到女兒喊道「好！可以了！撞到了！」這才驚覺，女兒似乎誤會她的意思了，以為是「撞到才說」，而不是「撞到前就該提醒」，導致車頭整個貼合粗糙牆面，令她相當無奈。

這名媽媽事後也將女兒「肇事」的無辜模樣上傳，讓不少網友紛紛笑稱，「女兒的手超好笑，任務完成」、「妹妹幫我確認撞到了」、「是你說撞到再說」、「是女兒，沒關係啦」、「女兒表示 : 你終究要撞車的，為什麼不一開始就撞」。

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