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好食券「使用方式」公布了！消費前確認這2點　精選7題QA解惑

▲▼好食券哪裡可以用。（圖／翻攝自經濟部）

▲經濟部「好食券」官網公布使用規則。（圖／翻攝自經濟部）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券日前開放數位綁定，前400萬名成功綁定的民眾，可以領取面額500元的加碼好食券，經濟部也公布適用店家和使用方式。其中，好食券適用於「餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家等」，但畢竟券是送給數位綁定使用者，適用店家也以有提供數位支付工具（電子票證、行動支付、信用卡等）為主。

經濟部「500元好食券」官網在「民眾看這裡」頁面公布規則，其中，最多人關注的應為「哪裡可以用」，經濟部說明，因好食券採數位方式發行，所以民眾要找「有導入數位支付工具的店家（行動支付、信用卡、電子票證皆可）」，只要有支援數位支付工具，不管是餐飲、糕餅店、夜市／市場都可以。要注意的是，消費好食券之前，可能還是要確認店家導入的數位支付工具，是否為自己綁定五倍券的支付工具。

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▲▼好食券哪裡可以用。（圖／翻攝自經濟部）

▲好食券哪裡可以用。（圖／翻攝自經濟部）

民眾若不確定店家到底是否為好食券適用店家，之後可以至好食券官網查詢好食店家的詳細資訊及好食券優惠方案。另外，好食券使用期限為「110年10月8日至111年4月30日（同五倍券使用期限）」，逾期則失效。

另外，經濟部也列出14個常見問題，《ETtoday新聞雲》挑出7題大眾可能會有的疑惑如下：

Q：好食券可以跟振興五倍券、其他加碼券同時使用嗎？
A：可以，回饋折抵部分，系統會自動判讀

Q：一定要消費滿500元，才有回饋嗎？
A：沒有。依數位支付工具不同，回饋週期有所差異，至少每月回饋一次，用多少回饋多少，每人回饋累積上限500元。

Q：哪幾家電子票證、行動支付、信用卡可以使用好食券？
A：可查詢振興五倍券網站（https://5000.gov.tw）公布可使用數位振興五倍券之業者名單。

▲▼好食券哪裡可以用。（圖／翻攝自經濟部）

▲好食券使用小提醒。（圖／翻攝自經濟部）

Q：如果使用行動支付綁定信用卡，請問回饋到哪項支付工具？
A：會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。
例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中；若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

Q：好食券有什麼使用場域限制嗎？
A：好食券主要目的是為了促進民眾進行餐飲業專用，民眾可至好食券官網所公布（網站：foodlover.tw）餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商消費使用。

Q：怎麼用好食券消費呢？
A：1.在好食券官網，可查到有使用好食券的店家，屆時可以看到店家的詳細資訊，並直接前往消費。
2.結帳時，將依照民眾綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，於下期帳單進行回饋。

Q：如何判定使用好食券消費成功？消費食，會有選擇要用好食券支付的選項嗎？
A：結帳無須選擇使用好食券，後台系統會自動判別，金流系統會自動依以下順序認列消費：i原券（認列使用消費1,000元）→地方創生券（認列使用消費500元）→好食券（認列使用消費500元）→五倍券（認列使用消費5000元），並進行相對應的回饋認列。

使用提醒的部分，經濟部強調「每人只有1次領取好食券的機會」、「好食券及數位五倍券可以同時使用（但好食券不適用於外送平台）」、「可累計使用 上限回饋500元」。

最後，若是有任何好食券相關問題，可以在上午8點半至晚上6點半之間，撥打1988專線詢問（平假日皆有服務）；智能客服則是24小時都開放洽詢。

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