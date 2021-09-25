哪些店家可以用好食券？　官網「稅籍登記編號表」曝端倪

▲好食券適用餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家，但要提供數位支付方式。（圖／翻攝自好食券官網）
網搜小組／鄺郁庭報導
振興五倍券日前開放數位綁定，不少人一定都期待，500元的加碼好食券可以在哪些店家使用。經濟部好食券官網就指出，適用店家範圍為「餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家等，有提供數位支付工具（行動支付、電子票證、信用卡）之店家」。
官網指出，好食券適用於餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家等，但畢竟券是送給數位綁定使用者，適用店家也以需有提供數位支付工具（電子票證、行動支付、信用卡等）。
不過，官網的「適用店家範圍」頁面其實尚未整理出店家名單，但經濟部有強調，參加的店家要「符合財政部稅籍登記編號」，尤其是餐飲、糕餅業；另外，「夜市／市場攤商之小微店家」，會由經濟部中部辦公室造冊納入。經濟部也提供稅籍登記公示查詢網址，屆時民眾應可利用此網址查詢好食券店家名單。
▲好食券官網公布適用店家範圍。（圖／翻攝自好食券官網）
若是店家未被列入名單，經濟部表示，若店家稅籍登記沒有餐飲或糕餅營業項目，但實際上有提供，且有提供數位支付工具，可至財政部各地區稽徵機關申請變更登記，就可以納入店家名單；若是夜市／市場攤商之小微店家，則要洽詢經濟部中部辦公室。
最後，官網也附上「餐飲業、糕餅業稅籍登記分類項目及編號表」，民眾想知道想消費的店家符不符合資格，從編號表仍可看出端倪：
●餐飲業：
I5611餐館：
5611-11 早餐店
5611-12 便當、自助餐店
5611-13 麵店、小吃店
5611-14 連鎖速食店
5611-15 餐館、餐廳
5611-16 有娛樂節目餐廳
5611-17 吃到飽餐廳
I5612餐食攤販：
5612-00 餐食攤販
I5620外燴及團膳承包業：
5620-12 團膳承包
5620-13 學校營養午餐供應
5620-99 其他外燴及團膳承包
I5631飲料店業：
5631-11 冰果店、冷（熱）飲店
5631-12 咖啡館
5631-13 茶藝館
5631-14 飲酒店
I5632飲料攤販：
5632-00 調理飲料攤販
●糕餅業
C0891烘焙炊蒸食品製造業：
0891-11糕餅麵包製造
0891-99其他烘焙炊蒸食品製造
G4729其他食品、飲料及菸草製品零售業（部份營業項目認列）：
4729-21糖果餅乾零售
4729-22西點麵包零售
4729-28麵食品零售
G4549其他食品批發業（部份營業項目認列）：
4549-14糖果餅乾批發
4549-15西點麵包批發
4549-18麵食品批發
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