哪些店家可以用好食券？　官網「稅籍登記編號表」曝端倪

▲好食券適用餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家，但要提供數位支付方式。（圖／翻攝自好食券官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券日前開放數位綁定，不少人一定都期待，500元的加碼好食券可以在哪些店家使用。經濟部好食券官網就指出，適用店家範圍為「餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家等，有提供數位支付工具（行動支付、電子票證、信用卡）之店家」。

官網指出，好食券適用於餐飲、糕餅、夜市／市場之攤商及小微店家等，但畢竟券是送給數位綁定使用者，適用店家也以需有提供數位支付工具（電子票證、行動支付、信用卡等）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，官網的「適用店家範圍」頁面其實尚未整理出店家名單，但經濟部有強調，參加的店家要「符合財政部稅籍登記編號」，尤其是餐飲、糕餅業；另外，「夜市／市場攤商之小微店家」，會由經濟部中部辦公室造冊納入。經濟部也提供稅籍登記公示查詢網址，屆時民眾應可利用此網址查詢好食券店家名單。

▲好食券官網公布適用店家範圍。（圖／翻攝自好食券官網）

若是店家未被列入名單，經濟部表示，若店家稅籍登記沒有餐飲或糕餅營業項目，但實際上有提供，且有提供數位支付工具，可至財政部各地區稽徵機關申請變更登記，就可以納入店家名單；若是夜市／市場攤商之小微店家，則要洽詢經濟部中部辦公室。

最後，官網也附上「餐飲業、糕餅業稅籍登記分類項目及編號表」，民眾想知道想消費的店家符不符合資格，從編號表仍可看出端倪：

●餐飲業：

I5611餐館：

5611-11 早餐店

5611-12 便當、自助餐店

5611-13 麵店、小吃店

5611-14 連鎖速食店

5611-15 餐館、餐廳

5611-16 有娛樂節目餐廳

5611-17 吃到飽餐廳

I5612餐食攤販：

5612-00 餐食攤販

I5620外燴及團膳承包業：

5620-12 團膳承包

5620-13 學校營養午餐供應

5620-99 其他外燴及團膳承包

I5631飲料店業：

5631-11 冰果店、冷（熱）飲店

5631-12 咖啡館

5631-13 茶藝館

5631-14 飲酒店

I5632飲料攤販：

5632-00 調理飲料攤販

●糕餅業

C0891烘焙炊蒸食品製造業：

0891-11糕餅麵包製造

0891-99其他烘焙炊蒸食品製造

G4729其他食品、飲料及菸草製品零售業（部份營業項目認列）：

4729-21糖果餅乾零售

4729-22西點麵包零售

4729-28麵食品零售

G4549其他食品批發業（部份營業項目認列）：

4549-14糖果餅乾批發

4549-15西點麵包批發

4549-18麵食品批發