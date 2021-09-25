「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

▲直播主看似輕鬆好賺，吸引年輕人躍躍欲試，不過想在競爭激烈的環境中生存下來，除了要勤開播，播出內容還要有特色，粉絲經營管理更是重要。（圖／CTWANT提供，下同）

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直播主看似輕鬆好賺，吸引年輕人躍躍欲試，其實直播致富大不易。據浪LIVE內部統計，開台至今4年累積7000多名直播主，目前線上約2000位，從15歲到50~60歲都有，都以歌唱和聊天才藝為主，平均月收益20萬元，年收入破千萬的TOP直播主僅6人。

想在競爭激烈的直播環境中求存甚至求財富，眉角有不少。浪LIVE公關總監侯佩吟曾任電視台主播，她分享直播初體驗，「直播間沒有人，尷尬的不知道要說什麼，只好拿出書來唸。」直播主工作不如大家想的輕鬆，需要花時間想內容，練歌、練才藝，開播要勤勞，還要懂得經營粉絲。

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她分享，有位主播厲害到見到粉絲竟然問，「你今天不是晚班嗎？怎麼會進來？」這是一種朋友、家人互相關心的陪伴。最令她印象深刻的是，直播主曼青有個身染重病的超級鐵粉，會陪伴曼青開播，有回曼青參加「達人900秒」直播比賽，粉絲正好在做治療，居然還上線打賞給予支持，曼青當場淚崩，感動不少粉絲。

▲直播主曼青有個身染重病的超級鐵粉，每次都會陪伴曼青開播和打比賽，就連在做治療也不忘上線打賞支持，有次曼青看到他上線，忍不住當場淚崩，感動不少粉絲。

侯佩吟還透露，「網紅直播主小辣椒開播第一年，其實乏人問津，在經紀陪伴下熬過最難的時刻，慢慢經驗累積，才有現在3年賺進3000萬、一圓買房夢的好成績。」

浪LIVE董事長王冠中說，「直播主想成功的必要條件，是努力和誠心，『套路』是沒有用的，一定要真誠，有才藝再加分。」他也提醒，萬事起頭難，要把粉絲養起來是需要時間和經驗去累積，不可能一步登天。

除了熟知的浪LIVE及17LIVE，台灣娛樂直播平台有10多家以上，各型各色、有大有小，直播主可選擇適合的平台開播。業者表示，直播主簽約通常以1年為限，沒續約的原因很多，可能是無法配合開播時數、開播疲乏，或經營粉絲遇到瓶頸等。＼

▲不少人工作受到疫情的影響，轉往線上當起直播主，17LIVE疫情期間也出現國標舞、圍棋、兒童舞蹈等才藝班老師利用直播進行遠距教學，也讓平台播出內容越來越多元。

從事直播網紅經紀的「藝天國際娛樂」負責人歐炆表示，以17LIVE來說就有非常多高人氣的網美，直播主顏質很高，浪LIVE則有很多才藝主播在裡面，觀眾年齡層也比較廣，直播內容多元化，但像這樣比較大的平台相對也較競爭，有些直播主只是要兼職或擔心壓力太大，會選擇比較小的直播平台。

直播業常見的糾紛是直播主和平台簽訂獨家合約，合約還沒到期前就跳槽到其他高薪邀約的平台，使得原平台向主播提告違約求償，甚至對簿公堂，「建議主播在合約期間內不要跳槽，以避免不必要的糾紛，有時還沒賺到錢就先吃了官司，甚至賠償，得不償失。」歐炆提醒。

「最不安全的是，主播為了業績私下跟粉絲見面吃飯，甚至交往成為男女朋友，我非常不鼓勵，私下交易行為沒處理好可能會身敗名裂，又或被告詐騙。」歐炆無奈地說，此類案件層出不窮。

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