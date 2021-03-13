國中4天3夜畢旅噴6850元　「行程曝光」爸傻：換我吃土！網反讚爆

▲第二天是嗨玩義大世界！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「不多說，換我吃土去！」一名爸爸驚呼，最近孩子學校正在統計畢旅意願表，但一看4天3夜要價6850元，而行程明細曝光後，讓原PO不禁笑虧，「雖然以上我們都去過...」思考一番後，原PO認為孩子求學回憶無價，決定會給孩子開心出遊。不過，原PO也憶起以前的畢旅行程，「隨便一個都比這個好...」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，日前看到某位媽媽討拍，指出女兒畢業旅行6500元，哀號「要一周吃吐了！」如今主角換到原PO身上，可見讀國中的孩子畢旅4天3夜行程，知名景點包括十鼓橋糖文創園區、義大廣場、義大世界、安平古堡、故宮南院等。

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原PO傻眼直呼，「一共6850元，還只有去義大，沒有369（劍湖山，六福村，九族），也沒有麗寶...」基本上全家人早就去過，原PO直言，還是會讓孩子出遊去，畢竟回憶無價，只是藉由此經歷，希望讓該位媽媽心情好過一些。

話鋒一轉，原PO自嘲，懷念以前讀書的畢業旅行，「隨便一個都比這個好」，至於6850元的費用到底值不值？他笑稱，「CP值高不高在個人，除了人、事、物、地外，錢不是什麼大問題，是當下的心情跟去的人，重點是好天氣啦！」

▲國中4天3夜畢旅行程曝光！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，掀起大批網友討論，「我家3天2夜7000元」、「就算要吃土還是要讓小孩去，這是很美好的回憶～我以前就是沒去，所以很後悔」、「我以前畢業旅行去爬山」、「還記得我國中畢旅3天2夜，住知本溫泉、住福華才3000元出頭，現在多出一倍」、「以前我的畢業旅行4天三夜才4500元，繞台灣一圈」、「好貴...以前我們國中畢旅住五星飯店，去九族、六福村，3天2夜才三千多」。

▲故宮南院知性之旅。（圖／故宮南院提供）

不過有內行分析，最關鍵是住宿，第一天就下榻五星級飯店，「貴在車資跟住宿，現在一班人數不到30人，畢旅又不可能拆班做坐車」、「可是住的地方我覺得這樣不算貴欸」、「住得好，玩得好，費用高正常，都是五星級飯店，有門票的園區」、「上次吃土的那位行程比較超值，你這個吃土的行程還好餒，不過飯店住的還不錯啦」。

▼多數家長寧吃土，也願意讓孩子去畢旅！（圖／翻攝爆廢公社二館）

