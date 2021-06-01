與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃土

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友4月底與確診者足跡重疊，5月初又剛好出現發燒症狀，就被迫請了12天病假，今早他拿到薪資條後，瞬間愁雲慘霧，也哀怨透露「付完房租水電，整家子5大1小就不用吃喝了。」

一名網友在PTT好奇提問，自從這波疫情爆發以來，除了被抓去隔離的人，政府有補貼1天1000元的生活費外；其他被匡列接觸者，但沒有染疫也無法上班，或跟確診者足跡重疊，被要求自主隔離的，甚至因輕微感冒症狀，被公司要求在家休養的人，「是否有足夠收入，能支撐開銷？還有各位的薪資條，又長什麼樣子呢？」

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他表示，「我底下的一個Vendor，剛問我能不能調點頭寸，因為他足跡跟4月底的確診者重疊，5月初風聲鶴唳的時候，有發燒症狀就被迫請病假，放了12個工作天，無症狀期自主隔離。」

▲苦主經濟陷入困境。（圖／翻攝自PTT）

今早，對方看到薪資條，整個人愁眉苦臉，不斷哀聲嘆氣，更無奈開口向他借6000塊錢，表示「房租水電付完，整家子5大1小就不用吃喝了。」甚至坦言，若當初不要那麼老實，現在就不會陷入這種困境。

對此，鄉民紛紛回應，「有義氣的就是借10K給他，但下不為例」、「5/17開始休到現在，哭哭」、「紓困常常沒幫到這類家庭」、「6k也在借？所以真的要存點緊急預備金啊」。最後針對網友疑惑，原po也解釋，公司是先發薪資條，5日薪水才會下來。