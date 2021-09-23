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金山民防中隊常年訓練　新北警長黃宗仁誓言強力打擊詐騙

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局今（23日）辦理金山民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨及分局長林詮峰出席參與，一中隊長童金清及二中隊長趙麗卿帶領全體隊員參訓，除了精進民防相關法規外，公開嘉勉民防人員為地方安全無私奉獻，全體中隊成員達100％出席率。

金山警分局表示，為建立民防人員與警察熱心、專業、效能及關懷形象，落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識，使其了解各項民防相關法規，建構熱誠、親切、服務優質形象及提升協勤能力，23日下午在分局4樓辦理金山民防中隊常年訓練。

▲金山義警民防常年訓練 新北警長黃宗仁誓言強力打擊惡質詐騙。（圖／記者郭世賢攝）

▲金山民防中隊常年訓練，新北警長黃宗仁誓言強力打擊詐騙。（圖／記者郭世賢攝）

警察局長黃宗仁表示，這段時間以來，新北警歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，絲毫不敢鬆懈，發揮堅強的團隊精神，克服危機與難關；近日詐騙集團日益猖狂，從統計數字可以看出，今年度的詐騙案是倍數成長，人民受害情勢嚴重。

黃宗仁說，在景氣低迷時持續危害社會，騙取人民養家糊口的辛苦血汗錢，實在可惡！所以，我們打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

▲金山義警民防常年訓練 新北警長黃宗仁誓言強力打擊惡質詐騙。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北警落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識。（圖／新北市金山警分局提供）

黃宗仁勉勵民防同仁，警力有限、民力無窮，在有限的警力下，幸虧有民防人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力，對於轄內治安維護工作全心投入，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民更安全。

金山警分局長林詮峰表示，現今社會發展快速，犯罪態樣多變，在警力有限狀況下，有了民力的挹注，可藉由警民合作掃除社區治安死角，更能強化社區自我防衛力量，達到社區永續經營的目標，分局也將持續輔導及協助各民力組織運作，期勉警民攜手合作，達成祥和社會、社區平安的願景。

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