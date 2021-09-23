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外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇　這下子慘了！

▲摩洛哥籍外籍男子，涉嫌酒後失控揮舞雙刀與現場民眾爭執，市警二分局調查後認為他涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌，移送請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲摩洛哥籍外籍男子，涉嫌酒後失控揮舞雙刀與現場民眾爭執，市警二分局調查後認為他涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌，移送請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名外籍人士9月16日清晨在台南1家酒吧外，酒後持雙刀揮舞，不斷嗆「與我打鬥」、「渾蛋」、「kill you」，挑釁恐嚇民眾，台南市警二分局到場查處，22日晚上將該男子傳喚到案說明，偵訊後除依恐嚇公眾罪嫌移送台南地檢署偵辦，並另函移民署專勤隊依入出國及移民法規定及衛生局依違反防疫規定查處裁罰。

台南警二分局民權派出所指出，於9月16日清晨5時許接獲報案稱，有酒醉民眾鬧事，警方隨即派遣巡邏警力到場處理。警方到場後發現有1名外籍男子（中文名保羅、摩洛哥籍）手持水果刀，警方趨前時外籍男子隨即將水果刀交由警方保管，經詢問報案人表示與友人前往民族路一家酒吧替店長慶生，該外籍男子到店裡一同飲酒，酒後情緒激動遭李姓男店長勸離心生不滿，便返回住處取出2支水果刀折返現場揮舞，店家隨即撥打110報案。

▲摩洛哥籍外籍男子，涉嫌酒後失控揮舞雙刀與現場民眾爭執，市警二分局調查後認為他涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌，移送請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟警方到場後未發現該外籍男子有揮舞刀子情形，該外籍男子且主動交付2支水果刀，雖有酒醉情形但情緒已平穩無自傷、傷人之虞，因該外籍男子尚有醉意，警方盤查抄錄身分資料後勸離返住處休息，狀況解除。

▲摩洛哥籍外籍男子，涉嫌酒後失控揮舞雙刀與現場民眾爭執，市警二分局調查後認為他涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌，移送請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方檢視民眾事後所提供之完整影帶後，發現外籍男子於警方到場前對在場人揮舞雙刀行為涉嫌違反刑法第151條恐嚇公眾安全罪，市警二分局22日晚上8時許，通知該外籍男子製作筆錄，全案依刑法第151條恐嚇公眾安全罪移請台南地檢署偵辦，並另函移民署專勤隊依入出國及移民法規定，依權責辦理；另影片中相關人士未戴口罩，及店家涉嫌違規營業違反防疫規定，警方依序查訪填寫稽查表後，移請衛生局裁處。

據了解，德籍武術家江玉山在臉書貼出一段影片，影片中１名外籍人士揮舞著雙刀，不斷嗆「與我打鬥」、「你個渾蛋，與我打鬥」、「渾蛋」、「kill you」、「來啊！來啊！」，挑釁一旁的民眾，甚至動手推勸阻的民眾；在場民眾回說，「沒事，沒事」、「冷靜！冷靜！」，但該外籍人士仍然揮舞著雙刀，還將上衣脫掉，走到馬路上，情緒相當激動，令現場民眾感到十分害怕而報警查獲。

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