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社會 社會焦點 保障人權

槍響後轎車底盤爆炸起火　20歲黑衣屁孩投案：這原因給個警告

記者林悅／台南報導

因債務糾紛涉嫌開槍、丟擲爆裂物恐嚇警告，警方火速揪兇！台南市警新營分局於23日中午12時55分許據報，新營區中正路傳出槍響，新營分局前往現場，聯手台南市警局刑警大隊組成專案小組偵辦，在案發一個小時後，20歲犯嫌胡姓男子自知難逃法網帶槍向刑大投案，全案迅速偵破，並擴大偵辦中。

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局警方指出，員警獲報火速馳抵現場後，在住宅地下車庫發現，被害人自小客車底盤被引燃，車輛後座燒毀，員警當場撲滅火勢，事後勘查車庫發現已擊發彈殼及實彈各1枚，現場無人受傷。

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局及市刑大隨即組成專案小組，封鎖現場進行採證，並調閱監視器過濾鎖定涉案車輛後，展開攔截圍捕，涉案人20歲胡姓男子自知難逃法網，隨即攜作案手槍至刑事警察大隊投案。

初步瞭解，胡嫌因朋友與被害人間有數十萬元債務糾紛而埋下嫌隙，才前往被害人住家外開槍警告對方，並丟擲疑似爆裂物引火，專案小組將深入追查嫌犯作案動機及槍枝、疑似爆裂物來源，釐清真案情及事否有共犯在逃。全案偵訊後依槍砲、縱火等罪嫌將胡嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局聯手刑大，破獲胡姓男子因債務糾紛槍擊及丟擲疑似爆裂物向被害人恐嚇警告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，本案疑與2021年3月台南林姓女組頭被擄人案有關，外傳台南市警方之前追緝涉及該案涉案人22人送辦，並查出有北部知名幫派成員涉入，檢警持續擴大辦，引起北部幫派不滿林姓女組頭，疑派人開槍縱火警告，惟相關案情台南市新營分局警方不願證實，僅表示新營分局將與刑警大隊共同組成專案小組進行調查及釐清。

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