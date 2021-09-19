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巴黎聖母院拼和奧運同步開幕　未來數月將開始重建

▲▼巴黎聖母院。（圖／路透）

▲巴黎聖母院已完成加固工作並將在數個月內開始重建。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國巴黎聖母院自2019年4月15日慘遭祝融至今已逾2年，負責監督重建工作的機構最近宣布，巴黎聖母院保護結構的加固工程已全數完成，接下來就可以開始進行重建，預料可按計劃在2024年巴黎舉行奧運會時重新對外開放。

綜合CNN等外媒報導，巴黎聖母院的滴水獸（gargoyles，輸水管道末端的雕塑）、飛扶壁（flying buttresses，支撐建築結構的起腳部位）、山牆（gables）等都已被安全地包裹起來，接下來工作人員將用巨型木製支架加固被大火損毀的拱形圓頂，並開始清理內部被燒毀的牆身和地板。

▲▼巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎聖母院有望在2024年巴黎舉辦奧運時重新對外開放。（圖／達志影像／美聯社）

修復工程的負責人喬治林（Jean-Louis Georgelin）表示，「這意味著我們可以正式宣布，聖母院已被拯救，它的柱子和牆壁現在都很牢固。」他補充，重建工作將在未來幾個月開始進行，「我們正堅定不移地持續修復和重建被大火摧毀的部分建築，我們有信心可以在2024年讓巴黎聖母院重新對外開放。」

在大火爆發後，關於巴黎聖母院該如何重建的辯論一直都持續存在，前總理菲利普（Edouard Philippe）甚至建議舉辦重新設計尖頂的競賽，不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年拍板決定，將按照原來的樣子重建巴黎圣母院，「這是法國人民所期待，也是我們歷史值得擁有的」。

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