影／難盤見好股 阿斯匹靈推這幾檔搶4Q布局

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中秋連假結束、FED利率決策會議一如市場預期，連續多天延燒的恆大債務問題暫時出現解套方案，使得今(9/24)日美股大漲，帶動台股再度開高走高，隨著時序進入第三季季底，會不會有季底作帳行情？投資人又該如何布局？

「阿斯匹靈」邱正偉在ETtoday《雲端好生活》節目中表示，儘管目前指數連續兩天反彈，重回一萬七千點，不過成交量能不到3,000億元，大戶在場邊觀望，後續買盤追價力道不足，再加上台股技術線型轉弱，又有美國債務上限危機及中國恆大等不確定因素干擾，建議投資人短線偏保守操作，不宜貿然追進。

▲籌碼大師 阿斯匹靈。（圖／雲端好生活）

「看錯會虧很多，看對也賺不多。」阿斯匹靈強調，最近的台股操作難度增加許多，在量能沒有回溫且指數沒有站上月線之前，建議保留現金部位。不過，「難盤見好股」，阿斯匹靈認為長線可留意「營收創新高」且「投信法人提前在月底增加持股」的個股，如：CCL族群聯茂、PCB大廠金像電等。

而季底集團作帳行情，多檔相關個股股價已提前反應，「股怪教授」謝晨彥提醒，季底作帳行情有集團資源挹注，短線上股價漲多，但長線能否延續，則有賴基本面還有法人抬轎。

以潤泰新、潤泰全為例，股價沉寂多年卻在近月飆高，但法人沒有跟著連續買單，股價不易支撐不建議投資人後續追進。此外，大同近日在轉機題材發酵下，帶動股價創兩年多來的新高，謝晨彥建議短線漲多不宜再追價，待股價回檔之後可長線布局。

總之，第四季選股策略跟著法人的腳步走，搭配營收成長及技術面上站穩月均線，緩步增加持股。操作上建議避開面板及筆電族群，寧願多保留點現金，待大盤量能回升、指數回穩時，再積極加碼。

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