紀念「台灣文化協會」百年主視覺設計曝光！　10／17系列活動起跑

▲紀念「台灣文化協會」成立百年，文化部與文化總會公布活動主視覺設計「百年追求」。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

「台灣文化協會」今年成立百年！文化部與文化總會今（24）日公布活動主視覺設計「百年追求」，彰顯文協的時代意義，該協會成立於1921年，雖然只有短短10年，卻開啟了台灣人意識覺醒和文化重建的序幕；而如今為了紀念文協百年，也將於10月17日起展開一系列活動。

台灣文化協會成立於1921年，是台灣史上第一個由知識菁英發起的啟蒙運動團體，引進新思想、新觀念，鼓吹自由平等。文協在歷史上活躍的時間，雖僅短短10年，卻開啟了台灣人意識覺醒和文化重建的序幕。

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文化部與文化總會今（24）日公布活動主視覺設計「百年追求」，彰顯文協的時代意義，並以燭光照耀象徵文協在一個世紀前所追求的自由意志，不僅呈現台灣多元文化，更將帶領並指引台灣光明的前途與未來。

▲▼「台灣文化協會」成立百年，文化部與文化總會公布活動主視覺設計「百年追求」。（圖／文化總會提供）

為紀念文協百年，籌畫辦理10月17日一百週年當天的紀念會與紀錄片拍攝，文化部也規劃一系列活動，包括在國立臺灣美術館、國立臺灣文學館、國立臺灣歷史博物館、國立傳統藝術中心、國立臺灣交響樂團、國家表演藝術中心、臺北及高雄流行音樂中心等地，展開多項展演活動，此外，文化部亦委由國立臺灣文學館規劃出版「文協一百點：臺灣真有力地景指南」；許多民間組織及團體，也共同響應辦理多項紀念活動。

▲▼主視覺設計理念以中文「百」字為骨架。（圖／文化總會提供）





文化部與文化總會邀請曾獲台北設計獎首獎及金點設計獎肯定的「日目視覺藝術」團隊，為文協百年活動設計主視覺；「日目」近年積極參與公部門美學推動，正協助國發會進行《國家新創品牌識別》設計規劃，並參與台灣設計研究院、經濟部、交通部跨部會進行《北花線》公運美學的改造計畫。

文化總會指出，主視覺設計理念以中文「百」字為骨架，藉著燭光照耀的精神，象徵文協自由意志的指引與探照，一路帶領台灣人走向光明的未來。