50片口罩賣8萬天價遭檢舉　賣家喊冤「多打2個0」獲不起訴

▲林姓男子遭檢舉在網站上以50片盒裝口罩8萬元價格出售是天價口罩，林男辯稱「多打2個0」，且事後立即下架，訂單並沒有成交紀錄。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍高雄市的林姓男子去年疫情初期在網站上販售盒裝50片口罩，一盒要價8萬元成為天價口罩遭網友檢舉，桃園警方據報後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等罪嫌移送桃檢偵辦；林男在桃檢複訊時辯稱，操作電腦實「多打2個0」，且手中沒有現貨，發現錯誤後立即下架，沒有實際賣出，檢方採信其說詞，偵結予以不起訴處分。

去年1月24日政府因應新冠肺炎疫情，宣布暫停台灣口罩出口，同年1月31日徵用口罩工廠，統一管理口罩分配與販售，其中設籍在高雄市的26歲林姓男子在1月底透過某拍賣網站販售口罩，打出50片8萬元的天價口罩，遭網友檢舉哄抬防疫物資，警方據報後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等罪嫌送辦。

林男在桃檢複訊時坦承有在網路上販售口罩，但當時是以50片800元價格想販售，在操作電腦時不慎誤打成8萬元，多打2個0，發現後立即下架，當時手中並無現貨，廠商也沒有口罩可以批售給他，實際上訂單也都取消並未交易；檢方勘驗其提出拍賣紀錄，確認林男說詞系誤植且並無成交紀錄之說詞可採信，偵結予以不起訴處分。

此外，26歲江姓男子與37歲詹姓女子，因同在網路上販售50片口罩1500元與兒童口罩每片35元，被檢舉哄抬防疫物資價格，檢方查出，2人都沒有實際售出紀錄，偵結予以不起訴處分。

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