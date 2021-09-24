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高中以下「班班有冷氣」　蘇貞昌宣示：明年3月實現

▲▼行政院院長施政報告並備質詢 蘇貞昌堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院去年宣布投入新台幣323億元預算，實踐公立高中以下學校「班班有冷氣」目標。立法院24日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，蘇揆透過書面在口頭報告表示，明年3月就會實現「班班有冷氣，校校會發電」的目標，這是政府集各部會及台電公司，用最高的執行力完成這項創舉。

立法院今再邀蘇貞昌進行施政報告及備詢。根據稍早送赴立法院的施政報告，在「社會安定」部分，蘇貞昌表示，政府已啟動「史上最大規模的社會福利照顧」，社福支出編列超過6000億元，明年育兒經費編列超過860億元，是2016年預算的近6倍；今年8月育兒津貼從2500元增加到3500元，明年8月也會再提高到5000元。

蘇貞昌宣示，明年3月「班班有冷氣，校校會發電」的目標就會實現，這是各部會及台電用最高執行力完成的創舉；全國學校午餐食材獎勵費也由每人每餐3.5元提高到6元。

此外，在長照預算部分，蘇貞昌表示，明年增加到600多億元，為2016年的12倍，給需要長照的家庭更大的挹注；今年7月，行政院也核定「強化社會安全網第二期計畫」，5年投入超過400億元。

蘇貞昌補充，政府用最大真心誠意照顧農民、勞工，今年1月農民「三保一金」4大福利制度全數到位，兩周前政府也將「職業病」正式納入農民職災保險給付範圍，明年5月起「勞工職災災害保險及保護法」就會上路。

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