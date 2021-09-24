快訊／蘇貞昌施政報告曝　軍公教帶頭調薪、明年「班班有冷氣」

▲行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院24日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告及備詢，根據稍早送赴立院的書面報告，蘇貞昌表示，政府會在兼顧勞資雙方平衡下，為勞工爭取最大利益，軍公教調薪部分，行政院也會審酌各項客觀條件予以調整，肯認軍公教人員的辛勞與付出，「由政府自身做起，帶動企業調薪」。在社會安定部分，蘇貞昌指出，為支持國人安心生養，育兒津貼明年8月會再提高到5000元。同時，高中以下「班班有冷氣、校校會發電」的目標，明年3月也會實現。

根據行政院書面報告，內容分為「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」4大主軸。對此，蘇貞昌表示，台灣能夠守住疫情、守住國安、拚出經濟亮麗成績，仰賴的正是全體國人，包括軍公教勞、百工百業，因此，勞工基本工資方面，政府會在勞資雙方平衡下，爭取最大利益；軍公教調薪方面，也會審酌各項客觀條件適時調整，由政府自身做起，帶動企業調薪，以肯定軍公教的辛勞付出。

蘇貞昌表示，為有效提升國軍整體戰力，明年度整體國防預算規模達4700多億元，創歷史新高，將5年2400億元的海空戰力提升計畫採購特別條例草案送到立法院審議。

此外，在後年底前，將把現有141架F-16A/B block戰機全數升級為F-16V，今年11月，首支F-16V作戰隊就要正式成軍，強化空防屏障。

在社會安定部分，蘇貞昌指出，為支持國人安心生養，明年度育兒經費編列超過860億元，是2016年預算的近6倍，今年8月育兒津貼從2500元增加到3500元，明年8月會再提高到5000元；明年3月，高中以下「班班有冷氣、校校會發電」的目標就會實現。

蘇貞昌也透過書面報告指出，台灣經濟要成長、對外貿易要持續茁壯，就不能自外於世界，9月22日政府已正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。台灣是先進經濟體，在全球高科技產業供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，政府會持續任準備，也積極尋求會員國支持，為台灣拓展機會、吸引外來投資，提升整體競爭力，也為區域經濟做出具體貢獻，創造多贏。