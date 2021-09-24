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潛艦做太慢「澳洲背叛」毀約　法國怒討回潛艦費用：等著收帳單

▲▼澳洲皇家海軍的柯林斯級潛艇沃勒號(HMAS Waller) 。（圖／路透）

▲澳洲皇家海軍的柯林斯級潛艇沃勒號(HMAS Waller) 需汰換。（圖／路透）

中央社巴黎／雪梨23日綜合外電報導

澳洲終止與法國的潛艦交易，雙方結下梁子。法國造艦集團表示，近幾週將寄帳單給澳洲，要求償付法方成本；澳洲總理莫里森則表示，會耐心修補兩國關係。

原本接受澳洲委託造艦的法國海軍船舶集團（Naval Group）表示，將在近幾週寄送「詳細且精算過的提案」給澳洲，希望澳方支付毀約所需的費用。

澳洲2016年同意採購12艘法國海軍船舶集團製造的柴電動力潛艦，當時人稱這項金額達365億美元的交易為「世紀合約」，後來重新估價，更高達656億美元。法國海軍船舶集團部分股份屬於政府。

然而，澳洲上週宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，被蒙在鼓裡的法國勃然大怒，召回駐美及駐澳洲大使，導致外交失和。

法國打算讓駐美大使下週返回華府崗位，但目前還沒有駐澳洲大使何時返回坎培拉的消息。

法國海軍船舶集團執行長波姆萊（Pierre Eric Pommellet）今天接受法國費加洛報（Le Figaro）訪問時說，會在這幾週寄帳單給澳洲。他表示：「澳洲為了方便而終止合約，這意味錯不在我方。」

他還說：「這是合約裡為防萬一所做的規劃，將要求償付我們已支出和即將支出的成本，（這些費用）與解散基礎設施和資訊技術人力及重新部署有關。我們會伸張我們的權利。」

澳洲曾抱怨與法國海軍船舶集團簽署的合約進度落後好幾年，預算還超支。

法國國防部表示，法國海軍船舶集團已開始與澳方洽談財務解決方案，這家企業已完成11億美元的潛艦相關工程，但沒有損失，因為這筆錢已由澳方支出。

法國國防部稱澳洲毀約等同「背叛」，未來談判將界定澳洲造成的「賠償和損害」規模。

波姆萊說，澳洲宣布終止合約之前，對法方全無任何事先通知，這是「以前從沒見過的蠻橫」。

另一方面，莫里森（Scott Morrison）昨晚說，他被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒於門外，但仍願耐心修補兩國受損的關係。

莫里森表示，他試著聯繫馬克宏，但電話還沒打通，「不過我們會有耐心，我們理解他們的失望之情」。

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