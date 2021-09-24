秒殺講座開始報名　想當機師一定要了解的第一手工作情資在這

▲《飛航解密 暢遊天際-系列講座》讓有志投身航空工作者可第一手獲取產業情報。示意圖。(圖／華航提供)

生活中心／綜合報導

秒殺講座又來了！「飛航解密 暢遊天際-系列講座」開始報名，有志投入航空產業、從職人口中了解第一手工作情報的民眾不要錯過。



中華航空事業發展基金會(航發會)主辦「飛航解密 暢遊天際-系列講座」邁入第5年，今年三場講座將於9月27日起開放報名，除邀請專業航空職人於北、中、南巡迴分享外，更規劃限定主題活動，其中臺北場可參與iPILOT飛行體驗，臺中和高雄場則有航迷知識闖關與抽獎活動。



今年飛航講座議題涵蓋飛航、簽派、飛航情報、航班規劃到航權等專業領域，邀請6位講師透過專題演講與交流對談，提供聽眾不一樣的職人觀點與經驗分享。

飛航駕駛員是許多人夢想的職業之一，民航局飛航標準組航務科科長張泰誠將以「跨域飛翔-從機師到飛航檢查員」為題，暢談飛行的專業與樂趣，飛航駕駛員除了開飛機，還能有不一樣的職涯發展。



此外，還有航管、航空公司人員各自分享相公作領域的專業內容與職責，供有志投身該產業的民眾深入了解其中的奧秘。



今年3個場次分別是10月30日在臺北市國立臺灣科學教育館9樓國際會議廳、11月20日在臺南市香格里拉台南遠東國際大飯店9樓國際會議廳及11月27日在臺中市台中裕元花園酒店B1國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。