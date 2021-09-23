降二級前再傳好消息！　侯友宜：今隔離期滿的1003人檢測皆為陰性

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北幼兒園、社區群聚感染事件正式結案，新北市長侯友宜23日在防疫記者會中宣布，明天開始至10/4，新北市恢復二級警戒。侯友宜表示，在市民朋友與市府團隊的攜手努力下，疫情再次控制下來，今天隔離期滿的1,003人經檢測皆為陰性，已經陸續返家。

侯友宜指出，今天新北再度+0，經歷了Delta入侵，造成幼兒園和社區群聚感染，當時大家又陷入病毒威脅帶來的惶惶不安。幸好在市民朋友與市府團隊的攜手努力下，疫情再次控制下來，今天隔離期滿的1,003人經檢測皆為陰性，已經陸續返家。

侯友宜指出，隨著疫情趨緩，明起新北市恢復警戒二級，醫院和長照機構開放探視、集會人數上限及景區人潮管控也逐步放寬。希望接下來的每一步，都能逐步走向正常生活，目前疫苗也還在陸續施打，「請符合資格的市民朋友趕緊預約，提升群體免疫比例，捍衛自己的健康。」

明天開始至10/4，新北市恢復為二級警戒，醫院及長照機構開放探視，醫院每日固定一個時段、每次2人，長照機構則是每次3人、最多30分鐘，探視不共餐，9/26起開放。集會人數上限調整為室內80人、室外300人，此外，明天起各景點人潮儀表板管控鬆綁，容留人數提升至8成，並開放露營場。