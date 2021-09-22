9／30前替16萬名學生打完BNT　侯友宜：出現3狀況立刻就醫

記者徐政璿／台北報導

新北市COVID-19疫苗校園接種作業今（22日）展開，新北全國高中職學生將於30日前完成第1劑接種，市長侯友宜提醒，若出現一、連續發燒超過48小時；二、嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹）；三、胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等情況，務必立即就醫。

▲新北市BNT疫苗接種注意事項。（圖／新北市府提供，下同）

侯友宜表示，預計今天施打3400人，16萬名國高中生從22日到30日會陸續施打完畢在這個時間裡面，謝謝很多的家長都很關心孩子們，支持孩子打BNT，在國高中生這個年紀的孩子們，能夠快速打得到，提高疫苗覆蓋率，讓我們全體保護力能夠更高。

新北市衛生局表示，新北市校園BNT疫苗接種自9月22日起開打，共有24家合約院所入校園施打，接種疫苗對象為新北市國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲國小學生，學生表示意願接種約16萬多人，總願意施打疫苗率為約95%，預定期程至30日陸續接種完。

衛生局強調，校園接種使用的COVID-19疫苗為BNT，適用於12歲以上青少年及成人，1瓶可接種6個人，每人施打劑量為0.3CC，不同於其他廠牌疫苗可直接抽取使用，此疫苗每瓶含0.45 mL冷凍濃縮液，必需使用1.8 ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，在稀釋前後皆需上下倒轉藥瓶10次，並留意瓶內排出多餘空氣。

因此，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備，為了讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取操作及疫苗接種後的注意事項，衛生局也針對合約院所行前教育及提供BNT疫苗操作影片供參考。

教育局則強調，疫苗接種後2日新北市各國高中職實施線上教學，提供學生居家學習，並於每堂課持續關心學生身體健康狀況，學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。另外，倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

另外，疫苗接種後2週內學校會妥善規劃體育課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動，學校運動代表隊訓練亦須同步調整訓練強度。家長如在家中發現孩子有不良反應，新北市也有提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口，隨時提供洽詢服務。