快訊／今新增1本土、6境外　另增1死

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）公布國內新增1例本土、6例境外移入，1人死亡；新北幼兒園群聚關連個案維持33人。

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▲9/22確診病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為30多歲女性，因曾接觸確診個案(案16146、案16157)，於今(2021)年9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計319萬1134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含317萬3736例排除)，其中1萬6159例確診，分別為1527例境外移入(原1例本土病例(案16254)疫調後改為自英國境外移入)，1萬4578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。