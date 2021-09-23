山友霸停機坪紮營害救難員「跳直升機」　追罰3千元列禁山黑名單

▲自然環境開闊平坦的草生地能當緊急停機坪，圖為觀高簡易停機坪（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

山友黃姓女子於中秋連假期間獨赴玉山國家公園、挑戰馬博拉斯橫斷，於對關路段崩塌處滑倒受傷，空勤總隊直升機搭載南投縣消防救難人員趕赴現場，卻發現觀高停機坪被違法搭設2具帳篷，險些危及飛安和救援進度；玉山國家公園管理處痛批，目前已會同警方逐一清查當天在園區內宿營的6支登山隊，違規隊伍將依法處以3000元罰鍰、列入「黑名單」禁止入山一年。

玉管處表示，事發的20日上午11時，登山民眾疑因自身方便，擅自於觀高停機坪上違規搭設棚帳；空勤直升機飛官判斷後，因擔心棚帳反捲上天纏進機翼，將導致所有人員生命安全遭受威脅，只能以飛近地面的方式讓救難人員跳出機艙，徒增危險並浪費救援時間。

▲設有平坦舖面標示H的停機坪是緊急救難設施，不得占用搭設棚帳，圖為梅蘭鞍部停機坪。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處強調，停機坪是救難重要設施，不應占用而延誤黃金救援時間及危害救難人員之安全，已著手配合保七總隊第六大隊，持續查對當日在山區宿營之登山隊伍6隊共23人，一經查獲將依違反《國家公園法》處以3000元之罰緩及列入黑名單禁止入山一年之處罰，若有涉及違反災害防救法之違規事項，也將移請相關主管機關開罰。

▲空間有限時僅能設置吊掛點，分為人工平台或開闊平坦處，圖為排雲山莊吊掛平台及秀姑坪吊掛點。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處痛批，今年5月在杜鵑營地因山友不當行為引發嚴重的森林大火災難，已顯示部分登山者缺乏自覺與自律，為圖一己之私而造成自身或他人的生命遭受威脅，生態環境也遭受慘烈衝擊；另隨疫情稍緩、各地登山活動回溫，近日也陸續傳出山難案件發生，將再全面加強整理山區步道設施及緊急救難停機坪及吊掛點之周邊環境，也特別提醒山友登山自律、遵循法規，有計畫地登山。



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