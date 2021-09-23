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拜登主持全球COVID-19高峰會　陳建仁分享「台灣模式」抗疫經驗

▲▼ 我國前副總統陳建仁應邀參加由美國拜登總統主持的「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）。（圖／外交部提供）

▲陳建仁（右）應邀參加「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

為終結COVID-19疫情及建立更強健的全球衛生安全機制，美國政府於美東時間9月22日上午11時舉行「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，由美國總統拜登主持開場，在聯合國大會開議期間邀請全球約180國及重要國際組織與國際非政府組織代表參加，我國前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會，分享「台灣模式」的抗疫經驗。

外交部表示，在全球疫情持續蔓延之際，我國受邀參與由美國主導的重要峰會，凸顯台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係。

陳建仁透過預錄影片感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭援贈台灣疫苗，協助我國抗疫。他指出，自全球發生疫情以來，台灣已經透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩及其他防疫物資；此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理有效共同抗疫。

陳建仁另強調，台灣樂願投入心力協助實現峰會的四大目標，持續為各國提供口罩及個人防護裝備（PPE）等防疫物資，也會在國內疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家，並且願意積極支持美方規劃成立的「全球衛生安全財務中介基金」(a global health security financial intermediary fund)。

本次峰會的四大主題包括：為全球接種疫苗、即刻拯救性命、重建更美好未來及全世界共同承擔責任。除美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）等美方高層官員出席致詞外，日本首相菅義偉、韓國大統領文在寅、澳洲、紐西蘭、德國等多國元首也簡短致詞。

外交部說明，陳建仁及其他國家出席代表的致詞影片，之後將上傳到美國專設的峰會平台中播放。 台灣在對抗疫情的優異表現，以及投入國際人道援助的積極行動，深受美國及國際社會肯定。此次是繼本年3月我國受邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議後，再度應美國邀請參加全球討論疫情的元首級會議。台灣樂願繼續以具體行動與所有理念相近國家共同合作消弭疫情，早日復甦、重建美好世界。

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