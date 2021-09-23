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大陸本土再+28「哈爾濱拉警報」　廈門連5天新增確診超過莆田

▲廈門核酸檢測,哈爾濱。（圖／CFP）

▲廈門全民核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委23日通報，22日，新增確診病例43例，其中本土病例28例（福建20例，其中廈門市17例、莆田市3例；黑龍江8例，均在哈爾濱市）。廈門市連續5天新增確診人數超過了此次疫情爆發地莆田市，同安區和新民鎮是本次廈門疫情防控阻擊戰的主戰場。目前，同安區的疫情形勢仍然嚴峻，正處於膠著的攻堅階段。

此外，境外輸入病例15例（雲南5例，天津3例，上海2例，湖北2例，廣東2例，遼寧1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。當日新增治愈出院病例37例，解除醫學觀察的密切接觸者499人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例511例（其中重症病例4例），現有疑似病例4例。累計確診病例8883例，累計治癒出院病例8372例，無死亡病例。

截至9月22日24時，大陸現有確診病例990例（其中重症病例14例），累計治癒出院病例90268例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例95894例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者1183674人，尚在醫學觀察的密切接觸者17612人。

此外，大陸新增無症狀感染者14例（均為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察8例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者348例（境外輸入340例）。

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