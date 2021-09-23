小交警「攔酒駕查到大長官」！當場放行被抓包　多人遭殃下場曝

▲小交警攔酒駕查到大長官。（圖／翻攝自星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山東濱州經濟技術開發區交警大隊一中隊近日夜查酒駕直播時，放行自稱「公安局人員」一事，引發網友質疑。此前，一車主自稱，「我是咱市公安局的」後，疑未進行吹氣檢測就被放行。目前，當地調查後通報稱，處置過程確實存在執法不嚴格、不規範問題，目前，多人已被處理。

23日，山東省濱州市公安局交警支隊發佈《警情通報》稱，9月21日，濱州市公安局交警支隊經濟技術開發區大隊一中隊參與酒駕整治執法直播，在黃河六路渤海十八路路口設置檢查點，由1名警員帶領4名輔警執行勤務。

通報稱，當天22時56分，執勤警員發現一車輛異常停車，隨即上前處置。林姓女司機稱，剛才是劉姓丈夫駕駛車輛，但啊丈夫中午飲酒了，為保險起見，交由自己駕駛。期間，林女自稱「是市公安局的」。隨後，執勤警員未按規定對2人進行酒精檢測，違規放行。

▲通報。（圖／翻攝自星視頻）

事件發生后，市公安局立即成立聯合調查組開展工作。經查，司機林女，58歲，系濱州市公安局二級高級警長；其丈夫劉男，58歲，系某公司職工。

當天中午，林女夫妻二人與家人聚餐，期間劉男飲用53度金沙牌白酒一杯（約150ml），林女未飲酒。當晚夫妻二人在家中用餐后（晚餐均未飲酒）由林女駕車（有監視器畫面）到廣場鍛煉、遊玩，22時50分左右結束。

從廣場回家時，劉男駕車行駛至交警檢查點前方約100公尺處時，擔心中午飲酒仍超標，遂交由林女駕駛。帶隊執勤程姓警員違反《道路交通安全違法行為處理程序規定》中「交通警察應當全面、及時、合法收集能夠證實違法行為是否存在、違法情節輕重的證據」規定，現場未及時收集證據，導致劉男是否構成酒後駕駛無法認定，且在後續採訪中虛構事實、掩蓋過錯，存在徇私情，執法不嚴格、不規範問題。

報經市公安局黨委研究，決定給予帶隊執勤程姓警員（市公安局交警支隊經濟技術開發區大隊一中隊指導員、四級警長）黨內嚴重警告處分，行政撤職，由四級警長降為二級警員；對負有領導責任的交警大隊大隊長霍某某、分管領導邢某某分別給予責令作出檢查、誡勉談話處理；對現場參與勤務的輔警批評教育。林女由市紀委監委給予黨內嚴重警告處分，劉男交由所在單位處理。