阻止酒醉媽開車！8歲妹拉門把「被拖行91公尺」　連警察也遭襲

▲加州一位母親不顧女兒阻止酒駕，導致她被拖行。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國加州（State of California）近日發生一起酒駕加虐童的案件。44歲的加西亞（Erin Garcia）喝酒後想開車，8歲女兒為了阻止她，用手抓住車門把手，沒想到被拖行300英尺（約91公尺），前來幫忙的男子也遭到拖行，目前她已被警方以多項罪名逮捕。

根據《紐約郵報》報導，住在洛杉磯（Los Angeles）的加西亞在17日晚上，喝酒後想開車從母親家離開，她的女兒覺得很危險，拉住車門把手，希望媽媽不要走，然而加西亞沒有理會，甚至不顧女兒安全，直接開車離開，造成女兒被拖行91公尺，腿、腳多處擦傷。

路邊一位經過的男子看到女孩被拖行，趕來幫忙阻止加西亞繼續開車，可是沒有成功，反而也跟著被拖行一小段距離，幸好他和女孩一樣，只有受傷沒有生命危險，隨後被送往醫院治療。

警方受訪時表示，最後是在母親家後院的灌木叢中找到加西亞，逮捕過程中，她還襲擊了一名警察。員警依使用致命武器襲擊、虐待兒童以及攻擊警員逮捕她，目前在橘郡（Orange County）監獄監禁中。

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