「五倍券依然逃不過當機命運」　趙少康：真是有政府會塞車

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定、8大加碼券也開放登記，但上午9時一到，官網馬上被塞爆而當機，對此，中廣董事長趙少康22日表示，相較馬英九時期的消費券透過寄送通知單，沒有意願登記、綁定、塞車問題，現在卻被一個總是當機塞車的網站弄得怒氣衝天，「真是有政府會塞車。」

振興五倍券今天開始登記，趙少康表示，這次又弄得人仰馬翻，一大早搶進網站的人，紛紛回報「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」災情，去年發放三倍券就出過問題、第八輪AZ疫苗意願登記，1922平台也當機、上個月BNT疫苗預約又當機，到今天的五倍券系統繼續當，「蔡政府失誤一次是失誤、兩次是失禮、三次就是失職了。」

趙少康表示，五倍券光是規劃，就讓民眾從5月等到9月，又有三倍券大塞車的前車之鑑，照理說應該要設計更順暢完善的分流機制，結果最後不但維持一站式登記平台，更推出前400萬名綁定免抽好食券活動，根本在鼓勵大家瘋搶、讓系統塞爆，「簡直在惡整民眾，浪費大家的精神跟時間。」

趙少康指出，對照98年馬英九時期的消費券透過寄送通知單，利用民政系統廣設領券點的方式，手續簡單清楚，沒有意願登記、綁定、塞車問題，只要直接領取。E化應該以便民為目的，卻只見到化簡為繁後的種種問題，更不要說許多長者可能根本搞不懂有哪些優惠、可以抽哪些券，白白喪失自己的權益。

趙少康表示，蔡政府就是不願意直接排富發現金，編了高達8400億的紓困預算，如果平均分給2300萬人，每個人應該要有領到3萬6500元的感受，而不是被一個總是當機塞車的網站弄得怒氣衝天。政府把民眾的納稅錢用繁複的手段發還人民，還當成自己的政績自滿，真是有政府會塞車。