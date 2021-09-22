　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化高樓火警搶救戰力　台南消防二大隊強化防火搶救及無線電測試

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於彰化市喬友大樓發生大火造成4死及多人受傷，其中1名消防人員因公殉職，台南市消防局第二救災救護大隊，22日上午特辦理「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，強化高樓火警搶救戰力。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊丁春能大隊長率領所屬麻豆、下營、六甲、官田等曾文區四個消防分隊共同派員聯合場勘，丁大隊長特別強調大樓本身消防安全設備及防火管理制度的實施，並表示「火災預防防火管理制度落實做、民眾生命財產多保障」。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次主要針對麻豆區3棟大樓（麻豆戲院出租宿舍綜合大樓、麻豆示範國宅大廈及麻豆喬英社區大樓），由二大隊消防人員會同大樓管理權人及消防檢修公司派員聯合實地進行場所場勘，針對場所內各項危險因子診斷，另抽測防火管理自衛消防編組運作情形及消防安全設備操作程序。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次場勘重點為落實消防局長李明峯所提倡消防人員救災團隊紀律及效率，故現場實測3棟大樓內部救災無線電通訊情形，因二大隊所屬麻豆分隊有配發一台「無線電移動式轉播機」，由麻豆分隊分隊長廖鼎鈞擔任測試人員，該轉播機可強化大樓內部救災無線電通訊死角問題，以減少救災人員入室搶救有無線電訊號收訊不良之情事。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，面對台積電設廠南科，南科附近城鎮人口日漸增多現象，未來周邊如麻豆建物居住型態的改變，高樓災害複雜化是消防人員必須面對的課題，除了平時的防火防災宣導，以及大樓防火管理的落實外，更需加強同仁對高樓搶救的各項應變能力，面對未來居住型態的改變，期使全體人員更加熟練搶救技能並能確保本身的安全。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能說，另發現一棟麻豆戲院出租宿舍綜合大樓未設管理委員會，也建議儘快籌設大樓管理委員會，以能因應大樓各項設備、設施及相關的防火作為，以利因應大樓各項安全的管理機制。

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國
五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解
快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜
與妻最後通話：迷路了！　登山客陳屍「極深山谷」
颱風「電母」周六前生成　最新路徑出爐
姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人
動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現
打AZ、高端11月起無法入境美國？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

強化高樓火警搶救戰力　台南消防二大隊強化防火搶救及無線電測試

貫徹幫派零容忍　屏東縣警局長劉印宮：治安工作沒有假期

桃園果菜市場研議遷建18年　林政賢要求鄭文燦：市長任內動工

竹市70歲以上長輩第二劑莫德納　9／30起連三天開打

竹市推紙餐具循環再利用　「消廢抽好禮」活動開跑

大雅農會礱穀不再粉塵飛揚被投訴　楊瓊瓔爭取790萬更新老舊設備

竹市府串聯大小產業　推「五倍券買爆新竹」消費加碼

雲林高三生成年禮　張麗善親手加冠贈胸包+免費華山過夜健行

跟著手語遊「傳藝動物園」　傳藝4場次聽障導覽即起開放報名

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

強化高樓火警搶救戰力　台南消防二大隊強化防火搶救及無線電測試

貫徹幫派零容忍　屏東縣警局長劉印宮：治安工作沒有假期

桃園果菜市場研議遷建18年　林政賢要求鄭文燦：市長任內動工

竹市70歲以上長輩第二劑莫德納　9／30起連三天開打

竹市推紙餐具循環再利用　「消廢抽好禮」活動開跑

大雅農會礱穀不再粉塵飛揚被投訴　楊瓊瓔爭取790萬更新老舊設備

竹市府串聯大小產業　推「五倍券買爆新竹」消費加碼

雲林高三生成年禮　張麗善親手加冠贈胸包+免費華山過夜健行

跟著手語遊「傳藝動物園」　傳藝4場次聽障導覽即起開放報名

《上流戰爭3》結局刪減片段他暗戀珍妮　網傻眼：加害者愛受害者？

營業時間躲角落偷睡覺　吃貨店員聽到「熟悉碰撞聲」秒抬頭張嘴

網友嘆北市店面沒救　內行人曝億級物件交易內幕

帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

足壇最會賺！C羅年收入34億勝梅西居冠　大巴黎3巨星全擠入前4

「蔡英文樂見各界討論大新竹合併」　林錫耀：她態度應是樂觀其成

「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

蕭敬騰登百層高樓飆高音！　坐擁銀河星球美景...網看呆

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

新北添購保育利器　高倍率望遠鏡加入執法

中秋假期收假前環局再祭3張罰單

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

隔壁縣市發現金壓力大　張麗善回應了

新北農創e遊券開放登記　療癒體驗攏底家

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

土地公生日拜麻糬　600盒免費領2hrs秒殺　

3C賣場自來水管線破停車場變游泳池

中秋連假環保局共開出9張罰單

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

台中「抱嬰怪男」找到了！家屬頻道歉

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了

更多熱門

相關新聞

台南校園BNT開打留意身體狀況

台南校園BNT開打留意身體狀況

台南市校園BNT疫苗接種作業，22日下午1時許，於關廟國中及慈濟高中展開，分別安排395位、1000位學生接種，市長黃偉哲呼籲青少年朋友們，接種完畢後務必留意身體狀況。

怕痛+副作用　台南逾10學生取消打BNT

怕痛+副作用　台南逾10學生取消打BNT

從蛋白熱到蛋黃！台南928檔期案量年增44%　上衝180億元

從蛋白熱到蛋黃！台南928檔期案量年增44%　上衝180億元

中秋連假環保局共開出9張罰單

中秋連假環保局共開出9張罰單

台南東區房價漲　專家曝1產品5年交易量大增64%

台南東區房價漲　專家曝1產品5年交易量大增64%

關鍵字：

高樓火警搶救戰力台南消防二大隊

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面