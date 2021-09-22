強化高樓火警搶救戰力　台南消防二大隊強化防火搶救及無線電測試

▲第二大隊丁春能大隊長率領所屬，進行「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，以強化高樓火警搶救戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於彰化市喬友大樓發生大火造成4死及多人受傷，其中1名消防人員因公殉職，台南市消防局第二救災救護大隊，22日上午特辦理「強化高樓防火管理制度及救災無線電通訊測試」演練，強化高樓火警搶救戰力。

第二大隊丁春能大隊長率領所屬麻豆、下營、六甲、官田等曾文區四個消防分隊共同派員聯合場勘，丁大隊長特別強調大樓本身消防安全設備及防火管理制度的實施，並表示「火災預防防火管理制度落實做、民眾生命財產多保障」。

本次主要針對麻豆區3棟大樓（麻豆戲院出租宿舍綜合大樓、麻豆示範國宅大廈及麻豆喬英社區大樓），由二大隊消防人員會同大樓管理權人及消防檢修公司派員聯合實地進行場所場勘，針對場所內各項危險因子診斷，另抽測防火管理自衛消防編組運作情形及消防安全設備操作程序。

這次場勘重點為落實消防局長李明峯所提倡消防人員救災團隊紀律及效率，故現場實測3棟大樓內部救災無線電通訊情形，因二大隊所屬麻豆分隊有配發一台「無線電移動式轉播機」，由麻豆分隊分隊長廖鼎鈞擔任測試人員，該轉播機可強化大樓內部救災無線電通訊死角問題，以減少救災人員入室搶救有無線電訊號收訊不良之情事。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，面對台積電設廠南科，南科附近城鎮人口日漸增多現象，未來周邊如麻豆建物居住型態的改變，高樓災害複雜化是消防人員必須面對的課題，除了平時的防火防災宣導，以及大樓防火管理的落實外，更需加強同仁對高樓搶救的各項應變能力，面對未來居住型態的改變，期使全體人員更加熟練搶救技能並能確保本身的安全。

丁春能說，另發現一棟麻豆戲院出租宿舍綜合大樓未設管理委員會，也建議儘快籌設大樓管理委員會，以能因應大樓各項設備、設施及相關的防火作為，以利因應大樓各項安全的管理機制。